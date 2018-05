Wisekey International : nomme Blockchain Valley Ventures pour diriger l’ICO (« Initial Coin Offering ») de WISeCoin

La technologie WISeCoin IoT CryptoCurrency Smart Payment révolutionne la façon dont les objets effectuent les opérations financières

Genève, Davos - Le 14 mai 2018 : WISeKey International Holding Ltd (WIHN.SW) (« WISeKey »), société mondiale de premier plan dans le domaine de la cybersécurité, et Blockchain Valley Ventures (BVV), société suisse d'accélération et de capital-risque incubant, développant et investissant dans des entreprises activées par la blockchain, a annoncé aujourd'hui son partenariat pour le lancement de l'ICO (« Initial Coin Offering ») de WISeCoin (https://youtu.be/Np9c9aAjOrM). BVV, entreprise dérivée de Lykke Corporation, fournira des services de conseil pour lancer l'ICO de WISeCoin en Suisse. Le jeton (token) WISeCoin sera disponible pour l'échange sur le Lykke Exchange dès que le processus réglementaire est terminé. Cette inscription à la cote représente un développement significatif pour WISeCoin, qui utilisera la Suisse comme base pour son déploiement mondial.

Le WISeCoin IoT CryptoCurrency Smart Payment s'est engagé à révolutionner la façon dont les objets communiquent entre eux dans les opérations financières. WISeCoin, sécurisé par WISeKey Semiconductors, offre aux objets connectés la possibilité de lancer, d'établir et d'effectuer des opérations financières pour les objets de tous les jours. Chaque objet connecté est équipé du Secure Element de WISeKey constitué d'une puce de silicium inviolable, appelée VaultIC184. Cette technologie basée sur un microcontrôleur sécurisé de pointe, permet aux fabricants de périphériques une intégration facile de la puce, et est proposée en tant que service d'approvisionnement pour transférer la charge de la personnalisation de l'appareil au Personalization Center (centre de personnalisation) sécurisé de WISeKey. Il s'agit d'une technologie de nouvelle génération conçue dès le départ pour être la couche de transfert de données et de valeurs pour l'économie machine (« Machine Economy »).

WISeKey utilise WISeCoin, sa propre cryptomonnaie, comme méthode de paiement entre les objets connectés, et WISeKey a pour mission de devenir une force émergente sur le marché mondial de la cryptomonnaie en soutenant le développement d'économies basées sur la technologie blockchain. WISeKey a testé la technologie sur les voitures, permettant à ces dernières de payer pour l'électricité, le gaz et le stationnement grâce à l'intégration des portefeuilles cryptographiques WISeCoin au niveau de la puce Secure Element.

Pour permettre une cryptomonnaie transparente active pour les connexions IoT, WISeCoin est complété par des solutions hautement sécurisées telles que des portefeuilles matériels biométriques, des plateformes d'échange intégrées, des semi-conducteurs MicroChips Blockchain et des solutions de paiement sans contact NFC.

Par ailleurs, le VaultIC405S, module de sécurité polyvalent de WISeKey complète l'offre WISeKey et constitue une solution idéale pour les entreprises proposant des solutions IoT multi-réseaux nécessitant une couverture de sécurité de pointe sur tous les types de réseaux pour effectuer des paiements en cryptomonnaie entre objets connectés. Conçu pour les appareils à faible coût, de faible puissance et à surface limitée, il offre une connectivité I2C standard, une très faible consommation d'énergie et un très faible encombrement. L'interface matérielle est basée sur la combinaison de microcontrôleurs efficaces avec des crypto-accélérateurs, tandis que l'interface logicielle connecte cette combinaison au Web, aux téléphones mobiles, aux lecteurs et aux systèmes de radiofréquence comme NFC, Bluetooth, ZigBee et les réseaux étendus à faibles consommation.

WISeKey a créé l'une des étiquettes intelligentes les plus innovantes de l'industrie. Sa série VaultIC 15x fournit des algorithmes de clés asymétriques en mode de récupération d'énergie. Puisque les crypto-chips peuvent fonctionner sans batteries, en utilisant seulement l'énergie du champ d'induction d'un téléphone portable avec la fonction NFC, il est facile et pratique de les intégrer dans n'importe quel appareil, protégeant ainsi son authenticité et sa provenance. L'extension de la capacité du VaultIC avec des systèmes de bus industriels tels que I2C, SPI, UART résout tous les problèmes critiques d'identité de la machine liés à l'IoT, aux réseaux de capteurs et d'actionneurs, aux villes intelligentes, aux plans intelligents, etc.

Les VaultIC184 et VaultIC405S font partie du cadre de sécurité évolutif global WISeKeyIoT de WISeKey, un système de réponse global basé sur l'Infrastructure à clés publiques (PKI) conçu pour atténuer les risques toujours croissants des cyberattaques dans l'IoT. La sécurisation des appareils IoT vulnérables, des caméras de sécurité aux smartphones, est essentielle pour permettre à ces dispositifs connectés d'effectuer des paiements en cryptomonnaie sécurisés. Les périphériques connectés non sécurisés peuvent être détournés par des pirates informatiques et transformés en outils pour faire le mining des cryptomonnaies, et la puissance de calcul de tous ces gadgets peut être utilisée pour exploiter les pièces numériques.

Les clés de chiffrement (« Crypto Keys ») WISeCoin sont déjà stockées dans le Datacenter (Centre de données) le plus sécurisé du marché, à l'intérieur d'un ancien bunker de granit militaire, construit dans les Alpes suisses. Ce bunker a été transformé pour fournir un environnement ultrasécurisé pour les données et l'informatique. Le bunker dispose de toutes les accréditations requises - des certifications de sécurité informatique telles que ISO 27001, à l'impressionnante protection électromagnétique (EM-SHIELD) - nécessaires pour certifier la protection des données contre les impulsions électromagnétiques, les catastrophes nucléaires ou les attaques terroristes. Suite à l'acquisition de QuoVadis Trustlink Schweiz AG par WISeKey, le WISeKey Bunker héberge et exploite en toute sécurité des infrastructures critiques spécifiques aux services de confiance SuisseID.

Le déploiement de WISeCoin Global bénéficiera de l'OISTE Cryptographic Root of Trust universelle, installée activement depuis 1999 sur plus de 2,6 milliards de postes de travail, navigateurs, appareils mobiles, certificats SSL et appareils de l'Internet des Objets. L'OISTE WISeKey Cryptographic Root of Trust est omniprésente et universelle, mais aussi pionnière dans la création d'identités cryptographiques.

À propos de Blockchain Valley Ventures (BVV)

Blockchain Valley Ventures (BVV) est une nouvelle société d'accélération et de capital-risque qui incube, développe et investit dans des entreprises activées par la blockchain. Entreprise dérivée de Lykke Corporation, pionnière dans le trading alimenté par la blockchain et les modèles commerciaux basés sur la blockchain, les investissements BVV sont effectués à partir de financements propres pour les étapes d'incubation et avec des moyens d'investissement, comme la Blockchain Investment Opportunities Note, en collaboration avec Vicenda. Située au cœur de la Crypto Valley à Zug, en Suisse, BVV opère au sein de l'écosystème de sociétés blockchain le plus avancé et le plus expérimenté au monde et le soutient, d'avocats expérimentés en blockchain, auditeurs, conseillers fiscaux et organes de réglementation financière. www.bvventures.ch.

À propos WISeKey

WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est une société mondiale de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle avec un processus breveté. La Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse de WISeKey offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes.

Pour recevoir les dernières nouvelles de WISeKey, consulter le Coin des investisseurs (« Investors Corner » ) de WISeKey.

