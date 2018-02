Wisekey: plusieurs opérateurs intéressés par la monnaie virtuelle

Zurich (awp) - Wisekey revendique lundi la signature de protocoles d'accord avec plusieurs opérateurs de télécommunications et de paiements "de premier plan" - non spécifiés - pour sa solution Wisecoin Digital Identity Cryptocurrency, afin de sécuriser les paiements mobiles à l'aide de monnaies virtuelles.

Dans son communiqué, le spécialiste de la cybersécurité rappelle que sa cryptodevise wisecoin, lancée en début d'année à l'occasion du Forum économique (WEF) de Davos, va être testée pour une période de six mois dans des pays sélectionnés utilisant sa technologie blockchain, avant d'être "progressivement offert sur le marché".

Les opérateurs de télécommunication mobile utilisant déjà un système basé sur les informations personnelles identifiables (PII) se verront offrir des wisecoins afin de les aider à sécuriser leurs opérations de crypto-paiement mobiles.

Wisekey explique que sa cryptodevise est "très différente" des autres, y compris le bitcoin, dans la mesure où elle est centralisée, certifiée pour la communication en champ proche (NFC), pleinement conforme au processus "know you customer" (KYC), sure et en accord avec le cadre réglementaire de chaque pays.

buc/al