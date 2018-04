Witbe : Résultats annuels 2017 - Perspectives 2018

Forte croissance et rentabilité au 2nd semestre 2017 : +21% de chiffre d'affaires et 15,2% de marge d'EBITDA

Objectifs : croissance annuelle d'au moins +20% et marge d'EBITDA à deux chiffres

Paris, le 09 avril 2018 — Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Qualité d'Expérience Utilisateur (QoE) des services numériques, publie ses résultats annuels 2017, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 9 avril 2018. La forte saisonnalité traditionnelle de l'activité de Witbe a été accentuée en 2017 du fait d'un début d'année pénalisé par la finalisation du plan de développement. Dès lors, la société a renoué avec une croissance dynamique au 2nd semestre et une rentabilité élevée, mais sans toutefois combler les pertes enregistrées au cours de la 1ère moitié de l'année compte tenu des investissements stratégiques consentis.

Données consolidées en M€

Normes françaises 2016 S1 2017 S2 2017 2017 Chiffre d'affaires 15,735 5,012 11,219 16,232 Marge brute 13,312 4,205 9,515 13,720 Taux de marge brute (en %) 84,6% 83,9% 84,8% 84,5% Charges de personnel 9,114 5,514 6,370 11,884 Autres charges externes 4,450 3,056 2,945 6,001 EBITDA1 2,277 (2,934) 1,701 (1,233) Marge d'EBITDA1 (en %) 14,5% n.a. 15,2% n.a. Dotations nettes aux amortissements et provisions 1,770 0,988 1,052 2,040 Résultat d'exploitation 0,507 (3,922) 0,649 (3,273) Marge d'exploitation (en %) 3,2% n.a. 5,8% n.a. Résultat financier 0,116 (0,469) (0,349) (0,818) Résultat exceptionnel (0,552) 0,019 (0,032) (0,013) Résultat net 0,071 (4,371) 0,267 (4,104)

1 EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements et provisions

A l'issue de son exercice 2017, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 16,2 M€, en croissance organique de +3%.

La société a renoué avec un rythme de croissance dynamique de +21% au 2nd semestre 2017, notamment sous l'effet de l'accélération des ventes sur la zone Amériques (+35% sur la période). Witbe a commencé à recueillir les fruits de son plan de développement, conjugué au succès des dernières offres (suite Witbe 6.0, monitoring OTT en mode Cloud, produits multi-screen, etc.).

La marge brute s'est établie au niveau solide de 84,5% en 2017, stable par rapport à 2016.

Les charges de personnel se sont accrues de +30% en 2017, conséquence des investissements humains menés depuis le 2nd semestre 2016 dans le cadre du plan de développement. A l'issue de l'exercice 2017, Witbe comptait 135 collaborateurs (contre 91 lors de l'introduction en Bourse en avril 2016 et 126 fin 2016). Les effectifs de Witbe sont désormais stabilisés pour permettre de mener à bien les ambitions moyen-terme de la société.

Les autres charges externes sont en progression de +34% sur l'exercice écoulé, principalement sur les postes de voyages et déplacements, corrélés avec l'augmentation de l'activité et de la prospection commerciale, et sur les honoraires divers (recrutements de V.I.E —Volontariat International en Entreprises—, recours à des prestations externes pour les ventes indirectes, etc.)

L'EBITDA est en perte de (1,2) M€ sur l'ensemble de l'exercice 2017, mais largement positif à 1,7 M€ sur le seul 2nd semestre représentant une marge d'EBITDA de 15,2% sur la période.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et provisions, en augmentation du fait des investissements réalisés pour les développements de la suite logiciel Witbe, le résultat d'exploitation ressort à (3,3) M€ l'an dernier, mais positif à 0,6 M€ au 2nd semestre soit 5,8% de marge d'exploitation.

Le résultat net s'établit à (4,1) M€, intégrant un résultat financier de (0,8) M€ lié notamment à des pertes de change latentes sur des créances entre les filiales du groupe, non représentatives de l'activité et sans conséquence sur la trésorerie nette du groupe.

Situation bilancielle au 31 décembre 2017

La situation financière de Witbe demeure saine et solide à l'issue de l'exercice 2017.

Au 31 décembre 2017, les capitaux propres s'élevaient ainsi à 6,1 M€ et la trésorerie disponible s'établissait à 3,7 M€. Les emprunts et dettes financières étaient de 5,4 M€, constitués de 4,8 M€ d'emprunts bancaires et de 0,6 M€ de concours bancaire courant.

Il convient de noter que sur les 4,7 M€ de produits constatés d'avance, 3,1 M€ sont relatifs au Crédit d'Impôt Recherche au 31 décembre 2017.

Données consolidées en M€

Normes françaises 12/2016 12/2017 Données consolidées en M€

Normes françaises 12/2016 12/2017 Actif immobilisé 4,523 5,231 Capitaux propres 9,757 6,111 dont R&D activée nette 3,573 4,244 Dettes fournisseurs 1,346 1,894 Stocks et encours 0,336 0,577 Emprunts et dettes financières 3,196 5,389 Créances clients 7,173 8,579 Autres passifs 6,237 8,160 Autres actifs circulants 3,047 3,474 dont produits constatés d'avance 4,029 4,688 Trésorerie disponible 5,457 3,694 TOTAL ACTIF 20,536 21,554 TOTAL PASSIF 20,536 21,554

Perspectives 2018

La finalisation de l'industrialisation de la société, tant au niveau commercial qu'au niveau opérationnel, a largement porté ses fruits au cours de la seconde moitié de l'année 2017, permettant de renouer avec une croissance forte et un niveau de rentabilité plus en phase avec les ambitions de la société.

En Amérique du Nord, l'organisation est désormais finalisée et organisée autour de deux bureaux sur la côte Est (New York et Montréal) et un bureau à Denver, à proximité des centres d'opérations de nombreux clients américains. Ce dispositif sera complété en 2018 par l'implantation d'une antenne commerciale à proximité de San Francisco (Californie), rattachée au bureau de Denver. Toujours dans une volonté de proximité, des ingénieurs Witbe ont été déployés chez certains clients, à Toronto, Phoenix, Seattle, Los Angeles, et Washington. Dans le sillage du 2nd semestre 2017, de plus en plus de clients adoptent aujourd'hui les dernières technologies Witbe, permettant d'envisager une année de forte croissance sur cette zone, qui se confirme sur les premiers mois de l'année.

En Europe, le début de l'année 2018 a été marqué par une présence renforcée au Royaume-Uni et une belle dynamique en France, notamment auprès des opérateurs télécoms.

Sur le plan de la R&D, après les importants développements produits menés ces deux dernières années, notamment pour ajouter aux robots des algorithmes de machine learning, comme l'unique “Keyboard Learner”, ou le tout nouvel algorithme de détection de posters pour les services VOD (vidéo à la demande), l'année 2018 sera marquée par une véritable révolution en termes d'interfaces de restitution des données. S'appuyant sur les dernières techniques d'agrégation de données, issues du monde Big Data, Witbe est fier d'annoncer la disponibilité du “Witbe Datalab”, ouvrant de nouvelles dimensions d'analyse qui transforment les données mesurées par les robots Witbe en information à forte valeur ajoutée.

Par ailleurs, avec sa dernière offre “Witbe On-The-Go”, permettant de cartographier la qualité d'expérience des réseaux mobiles, notamment à travers la vidéo, Witbe prend pleinement position dans le monde des opérateurs mobile et de l'OTT, en complément de son positionnement historique auprès des opérateurs fixes et des câblo-opérateurs.

Fort de toutes ces avancées, Witbe se fixe pour objectif de réitérer sur l'ensemble de l'exercice 2018 sa performance du 2nd semestre 2017, à savoir une croissance annuelle d'au moins +20% et une marge d'EBITDA à deux chiffres. D'ores et déjà, le début de l'année est parfaitement en phase avec ces ambitions.

Confirmation de l'éligibilité au PEA-PME

Witbe confirme respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par l'article D.221-113-5 du décret d'application n°2014-283 du 4 mars 2014, à savoir :

Un effectif total inférieur à 5 000 salariés ;

Un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 Mds€ ou un total de bilan inférieur à 2 Mds€.

En conséquence, les actions Witbe peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME.

Agenda financier 2018

Date Publication 23 juillet 2018 Chiffre d'affaires semestriel 2018 13 septembre 2018 Résultats semestriels 2018 28 janvier 2019 Chiffre d'affaires annuel 2018

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

À propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze

Président-Directeur Général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52703-witbe-cp-ra2017-09042018.pdf

