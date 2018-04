Witbe : des prévisions 2018 encourageantes

10/04/2018 | 12:33

Dévoilés hier après séance, les comptes annuels de Witbe ont été marqués par une perte nette de 4,1 millions d'euros, contre un résultat à l'équilibre en 2016.



Le second semestre a cependant été synonyme d'amélioration, le leader de la Qualité d'Expérience Utilisateur (QoE) des services numériques ayant dégagé sur la période un bénéfice de 267.000 euros.



De même, si l'Ebitda est ressorti négatif à -1,23 million d'euros sur l'exercice, à comparer à +2,28 millions, il s'est établi à 1,7 million d'euros sur la seconde moitié de l'année.



La marge brute a quant à elle crû de 410.000 euros en comparaison annuelle à 13,72 millions, tandis que le chiffre d'affaires est passé de 15,74 à 16,23 millions d'euros, dont 11,22 millions de ventes sur le seul second semestre.



'La forte saisonnalité traditionnelle de l'activité de Witbe a été accentuée en 2017 du fait d'un début d'année pénalisé par la finalisation du plan de développement. Dès lors, nous avons renoué avec une croissance dynamique au second semestre et une rentabilité élevée, mais sans toutefois combler les pertes enregistrées au cours de la première moitié de l'année compte tenu des investissements stratégiques consentis', a expliqué le groupe, qui vise une croissance de 20% et une marge d'Ebitda à 2 chiffres au titre de 2018.



Celle-ci s'élevait à 15,2% au second semestre.





