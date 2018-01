Witbe : Portzamparc à renforcer avant les semestriels

18/01/2018 | 12:48

Portzamparc est à 'renforcer' avec un objectif de cours de 9,1 euros sur Witbe avant la publication des comptes semestriels.



'Alors que 2017 avait mal démarré avec un chiffre d'affaires trimestriel en décroissance de plus de 50%, le second semestre devrait être nettement mieux orienté au regard des différents contrats et partenariats annoncés ces derniers mois', prophétise l'analyste.



Pour autant, le chiffre d'affaires reste difficile à anticiper avec précision compte-tenu de l'impact majeur de certains contrats, tempère-t-il.





