Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bernstein a maintenu son opinion Surperformance et augmenté son objectif de cours de 245 à 255 pence par action sur Morrisons. L'analyste prend acte du début d'exercice plus dynamique que prévu enregistré par la chaine britannique de supermarchés. Il a légèrement relevé ses estimations de bénéfice par action annuel, de 0,2% pour 2018, de 0,3% pour 2019 et de 0,3% également pour 2020.