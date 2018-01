Sainsbury's: Les ventes de Noël un peu au-dessus du consensus

La deuxième chaîne de supermarchés britannique a également relevé son objectif de bénéfice annuel grâce aux synergies nées de l'acquisition du distributeur Argos en 2016.

Sainsbury's les évalue à 80-85 millions de livres d'ici mars 2018 et non plus à 65 millions.

L'action gagnait 1,7% en Bourse de Londres dans les premiers échanges. Elle était en hausse de 3% depuis le début de l'année à la clôture de mardi qui valorisait le distributeur 5,5 milliards de livres.

Sainsbury's a toutefois signalé que le marché restait difficile et dit qu'il se montrait prudent pour ce qui concernait l'évolution des dépenses de consommation.

Les salaires progressent peu en Grande-Bretagne alors même que l'inflation a nettement augmenté en conséquence du vote favorable à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne (UE) en juin 2016.

Les ventes à périmètre comparable, hors carburants, ont augmenté de 1,1% sur une période de 15 semaines au 6 janvier, après une hausse de 0,6% le trimestre précédent et contre une progression de 0,9% anticipée par les analystes.

Les ventes de l'épicerie ont augmenté de 2,3%, tandis que les ventes alimentaires en ligne et celles des magasins de proximité ont progressé de 8,2% et de 7,3% respectivement. Les ventes en ligne ont représenté 20% du total des ventes durant le trimestre sous revue.

Toutefois, les ventes du segment marchandises générales ont baissé de 1,4% mais Sainsbury's affirme qu'il a gagné des parts de marché dans ce segment et dans celui de la confection en dépit de "conditions difficiles".

Grâce aux synergies réévaluées, le bénéfice imposable de l'exercice 2017-2018 serait à présent légèrement supérieur au consensus des analystes qui est de 559 millions de livres (634 millions d'euros), inférieur aux 581 millions dégagés sur l'exercice 2016-2017.

Morrisons, la quatrième chaîne britannique de supermarchés, a réalisé pendant la période des fêtes de fin d'année des ventes à périmètre comparables supérieures aux attentes, grâce à ses produits haut de gamme, ses ventes en ligne et sa politique de maîtrise des prix qui a attiré davantage de consommateurs.

Selon le cabinet d'études Nielsen, Tesco, le numéro un de la distribution en Grande-Bretagne, a enregistré la plus forte croissance du chiffre d'affaires global des quatre grandes chaînes britanniques de supermarchés au cours du trimestre de Noël.

