Wolters Kluwer : recule malgré des objectifs maintenus

09/05/2018 | 13:41

L'action Wolters Kluwer recule de 1,9% à Amsterdam alors que le groupe néerlandais de solutions logicielles et d'information professionnelle a confirmé ses objectifs annuels, à l'occasion de son point d'activité.



Sur son premier trimestre, le groupe affiche une légère amélioration de sa marge opérationnelle ajustée, ainsi qu'une croissance organique de 4% de ses revenus (-8% en données publiées en raison d'effets de changes négatifs).



Estimant ainsi avoir réalisé 'un bon début d'année, en ligne avec les attentes, Wolters Kluwer déclare toujours anticiper une amélioration de marge et une croissance organique solide sur l'ensemble de 2018.



