Workiva : et Anaplan annoncent une intégration de leurs plateformes

Le partenariat aidera les clients à rationaliser les rapports sur la gestion des performances

Workiva (NYSE : WK), un fournisseur de premier plan de solutions pour la productivité des entreprises, et Anaplan, le leader de la Planification connectée, ont annoncé conjointement aujourd’hui un partenariat visant à aider les entreprises à rationaliser leurs rapports sur la gestion des performances. Le partenariat a été annoncé à Las Vegas à l’occasion de l’événement d’Anaplan Hub 2018.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : http://www.businesswire.com/news/home/20180307006422/fr/

Workiva a intégré sa plateforme Wdesk avec la plateforme Planification connectée (Connected Planning) d’Anaplan en vue d’offrir une solution complète pour moderniser les fonctions financières et comptables essentielles, comprenant la planification et l’analyse, les rapports de gestion, les processus de conformité réglementaire spécifiques au secteur, les consolidations à l’échelle des entreprises et l'information financière.

Lorsqu’elles sont intégrées, les données circulent directement entre les plateformes, permettant aux clients de Workiva d’accéder à toute l’ampleur et la puissance de la plateforme Planification connectée d’Anaplan. Les clients sont dorénavant en mesure d’automatiser et de structurer leurs processus périmés et déconnectés de planification et d’analyse à base de tableurs.

Après avoir intégré leurs données de planification, d’analyse et de reporting d’Anaplan dans la plateforme Wdesk, les utilisateurs peuvent profiter des capacités complètes de Wdesk, dont les données synchronisées, les commentaires dynamiques, la collaboration contrôlée, les autorisations granulaires et les pistes d’audit claires. Wdesk rationalise la manière dont les utilisateurs créent des rapports intégrés, permettant de relier des narrations à des données entre les documents, tableurs et présentations.

« Notre partenariat avec Anaplan crée une solution de bout en bout complète pour transformer les processus de planification financière et de reporting, incluant les rapports sur la performance des entreprises et les communications publiques », a déclaré Matt Rizai, président et DG de Workiva. « Anaplan permet à nos clients de connecter les données de planification critiques directement à Wdesk, qui devient un dépôt central de données fiables pour la gestion et le reporting réglementaire, avec de puissantes fonctionnalités de connexion, de vérifiabilité et de contrôle. »

« Notre partenariat avec Workiva illustre notre engagement continu à aider nos clients à atteindre une meilleure performance commerciale grâce à une planification connectée qui est dynamique, collaborative et intelligente », a expliqué Sampath Gromatam, vice-président du département Produits chez Anaplan. « Anaplan est une plateforme ouverte avec un écosystème de partenaires en pleine croissance, et ce partenariat complète la flexibilité et le choix fournissant à nos clients une solution de bout en bout pour la planification et le reporting réglementaire. »

L’intégration des plateformes Wdesk et d’Anaplan est disponible immédiatement.

Cette semaine, Anaplan a également annoncé le futur de la Planification connectée à Hub 2018. Des visionnaires, leaders et experts de l'industrie, ainsi que des personnes cherchant à être inspirées, se retrouvent à Hub 2018 jusqu’au 7 mars, à Las Vegas, en vue de partager la vision pour la Planification connectée.

À propos de Workiva

Workiva (NYSE : WK) fournit Wdesk, une plateforme intuitive sur le Cloud qui modernise la façon de travailler au sein de milliers d’entreprises, dont plus de 70 pour cent de celles figurant au palmarès FORTUNE 500®. Wdesk repose sur un moteur de gestion des données, offrant la collaboration contrôlée, des connexions de données, des autorisations granulaires et une piste d’audit complète. Wdesk contribue à atténuer les risques, améliore la productivité et donne confiance aux utilisateurs pour leurs décisions basées sur des données. Workiva emploie plus de 1 200 personnes et dispose de bureaux dans 16 villes. La société a son siège social à Ames, dans l’État de l’Iowa. Pour de plus amples renseignements, visitez le site workiva.com.

Lisez le blogue de Workiva : www.workiva.com/blog

Suivez Workiva sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/workiva

“Likez“ Workiva sur Facebook : www.facebook.com/workiva

Suivez Workiva sur Twitter : www.twitter.com/workiva

Allégation non confirmée par FORTUNE ni par Time Inc. FORTUNE 500® est une marque déposée de Time Inc. et est utilisée sous licence. FORTUNE et Time Inc. ne sont pas affiliés avec, et ne cautionnent pas les produits ou services de Workiva Inc.

À propos d’Anaplan

Anaplan se positionne à l'avant-garde de la Planification connectée. Notre logiciel développé sur mesure - alimenté par notre moteur Hyperblock breveté - permet une planification dynamique, collaborative et intelligente. Des entreprises de grande taille et à croissance rapide du monde entier utilisent nos solutions pour connecter les individus et les données requis pour les plans de confiance et les décisions accélérées essentiels pour être en tête sur leurs marchés. Notre entreprise de croissance à capitaux privés est basée à San Francisco, elle compte 20 bureaux, 175 partenaires experts et plus de 850 clients dans le monde. Pour plus d’informations, consultez le site anaplan.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180307006422/fr/