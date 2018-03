Première en France : la carte de paiement sans contact devient un titre de transport dans les tramways de Dijon

Cette nouvelle solution d'open payment permet aux utilisateurs d'éviter les files d'attente et de prendre un ticket aux distributeurs automatiques. Il leur suffit de monter à bord des tramways et de valider leur trajet en approchant leur carte de paiement sans contact de la borne de validation prévue à cet effet. Ils peuvent alors voyager en toute sérénité, sûrs de toujours payer le prix le plus avantageux en fonction de leur trajet et sans avoir à présenter un justificatif papier lors du contrôle. En effet, le système d'open payment mis en place implémente les règles tarifaires en vigueur pour les titres de transport classiques, à savoir, 1,30 € le trajet valable 1h en correspondance sur les 2 lignes de tramway, et va plus loin en appliquant le tarif d'un passe journalier à 3,90 € comme prix maximum. Lors du contrôle, une simple validation de la carte de paiement sans contact de l'usager sur le terminal du contrôleur est suffisante pour justifier de son droit de voyage. Enfin, pour que les utilisateurs du service puissent consulter leurs historiques de voyages et imprimer leurs justificatifs si nécessaire, il suffit de se rendre sur le site internet https://www.divia.fr/page/sans-ticket-sans-contact et de renseigner son numéro de carte bancaire, la page dédiée à cet effet est sécurisée conformément aux normes bancaires.

Après « On Dijon », un contrat innovant unique au monde pour la réalisation et la gestion d'un poste de pilotage connecté des équipements de l'espace public des 24 communes de la métropole qui verra le jour fin 2018, Dijon métropole et ses partenaires poursuivent la métamorphose de leur territoire. Au cœur de la politique innovante menée par François Rebsamen, Président de Dijon métropole, un patrimoine riche et varié, d'une diversité remarquable, porteur d'un développement de qualité.

Capitale épicentre de la région Bourgogne - Franche-Comté, métropole à taille humaine, métropole universitaire et économique, solidaire, culturelle et sportive, Dijon est audacieuse et rayonnante. Cette première en France, la carte de paiement sans contact qui devient titre de transport, facilitera le quotidien des habitants de la métropole. Cette innovation positionne encore Dijon métropole comme un modèle de développement durable au service de ses citoyens.

« Etre métropole aujourd'hui, c'est plus d'efficacité pour le service public et de cohérence d'action sur un même territoire. Ce n'est pas un rôle hégémonique mais fédérateur, autour de grands projets innovants pour les dijonnaises et les dijonnais, pour les habitants du département et de la région ». François Rebsamen

Partenaire de référence des territoires en transformation, Keolis accompagne Dijon Métropole pour concevoir une offre de mobilité globale optimisée et adaptée aux besoins de chaque passager. Avec ce projet d'open payment, Keolis développe une nouvelle expérience de mobilité connectée à la fois plus fluide et plus agréable au quotidien. En déployant ce dispositif innovant sur l'ensemble du réseau de transport, Keolis accompagne Dijon Métropole dans sa mutation vers la smart city. Le déploiement de ce dispositif permet à Keolis d'optimiser l'expérience de mobilité des voyageurs réguliers comme occasionnels et de renforcer ainsi le rayonnement culturel et touristique de la ville.

« Forte d'une politique de mobilité visionnaire et pionnière de la « ville intelligente », Dijon Métropole confirme, avec ce nouveau projet, sa volonté d'améliorer l'expérience des transports du quotidien au sein de son territoire et de simplifier pour tous l'accès aux transports publics. Keolis est fier d'être le partenaire mobilité de référence pour mener à bien cette politique ambitieuse. Avec ce nouveau projet, nous contribuons à optimiser l'expérience de mobilité du quotidien des habitants de l'agglomération comme de ses nombreux visiteurs. » Frédéric Baverez, Directeur Exécutif France de Keolis.

La mobilité et plus particulièrement la convergence entre la mobilité, les services digitaux et les services de paiement est un axe majeur du développement de Worldline. L'investissement et le positionnement de Worldline sur l'Open Payment se sont fait de manière naturelle de par notre expertise aussi bien dans les systèmes de paiements que dans l'interactions voyageurs. En effet, Worldline est leader européen des solutions de paiement et dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans les systèmes d'interactions voyageurs en Europe et en Amérique Latine. Fort de ces expertises, Worldline a engagé dès début 2016 un programme d'investissement ambitieux pour le développement de la solution Worldline Tap 2 Use qui est déployée à Dijon. Le lancement de l'Open Payment à Dijon est la première illustration du partenariat stratégique noué entre Worldline et Keolis en décembre 2017.

« Le lancement de L'Open Payment à Dijon est une performance technologique que nous sommes heureux de voir se concrétiser ce jour aux côtés de Keolis et de nos partenaires. En combinant nos deux expertises paiement et transport, nous avons pu déployer une solution de bout en bout allant de la fourniture des équipements de validation jusqu'au traitement des transactions et des paiements, en passant par l'interfaçage avec le système bancaire de Natixis Payment Services. Cette solution innovante permet d'améliorer l'expérience utilisateur aujourd'hui dans les transports public et demain dans tous les services de mobilité et de vie quotidiennes tels que les parkings, les musées et complexes sportifs…» explique Pascal Mauzé, Directeur Commercial & Marketing Worldline.

Partenaire historique et privilégié du secteur public local, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté est le principal financeur des collectivités territoriales sur la région, avec un encours de 1,4 milliard d'euros. Tout naturellement la Caisse d'Epargne est aux cotés de Dijon Métropole pour accompagner le financement de ses projets. C'est ainsi qu'en 2010, elle a signé le 1er partenariat public-privé avec Dijon Métropole pour la mise en place de prestations de services visant à optimiser la gestion d'énergie du tramway.

Pour Jean-Pierre Deramecourt, président du directoire de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté : « Notre engagement auprès des collectivités et notre expertise bancaire nous amènent aujourd'hui, à nous associer à cette première en France pour faire le lien entre le monde des transports et le monde des paiements. Grâce à l'accompagnement de Natixis Payment Solutions ainsi que de Keolis, Visa et Wordline, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté propose une solution innovante de paiement sans contact. »

En effet, quelle que soit sa banque, le client usager peut désormais payer avec sa carte de paiement sans contact ou via son mobile[1] sur les bornes de validation des tramways de Dijon.

Avec son programme conçu pour développer l'utilisation des cartes de paiements dans les transports, Visa s'engage auprès des opérateurs de transports, de ses partenaires et des acteurs de la technologie à étudier tous les aspects des déplacements des consommateurs et collabore avec eux pour aboutir à la meilleure expérience de voyage possible. Pour cela, Visa dispose d'une équipe visant à développer des offres dédiées aux consommateurs pour réduire les désagréments rencontrés lors de l'utilisation des transports publics.

« Visa s'engage à offrir aux consommateurs des paiements innovants, fiables et sécurisés partout, pour tous. En implémentant notre solution dans les tramways dijonnais, nous souhaitons faire bénéficier les voyageurs d'une expérience plus rapide, plus simple et plus sûre lorsqu'ils utilisent les transports en commun, » explique Gérard Nébouy, Regional Managing Director France de Visa.

De son côté, Natixis Payment Solutions, leader des solutions de paiement et de prépayé, en proximité, par internet et par mobile, met toute son expertise au service de cette première application de l'open payment en situation réelle en France. « Nous sommes heureux d'accompagner la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, en association avec Visa et Worldline, dans la mise en œuvre de cette solution globale d'open payment destinée à accompagner le développement des collectivités dans le domaine des transports » souligne Catherine Fournier, directrice générale de Natixis Payment Solutions.

# # #

A propos de Dijon Métropole

Dijon métropole fédère 24 communes de l'agglomération dijonnaise, soit plus de 256.000 habitants. Ses compétences intègrent l'ensemble des questions de mobilités (voirie et stationnement, transports en commun, modes de déplacement actifs…), d'environnement (eau et assainissement, déchets ménagers, qualité de l'air, biodiversité…), d'urbanisme et d'habitat, de développement économique et de tourisme ou encore d'équipements structurants (Zénith, piscine olympique, grand stade...). Elle fait partie des 22 zones urbaines identifiées par l'Etat comme les plus importantes dans la structuration du territoire national. Au cœur du triangle Paris-Lyon- Strasbourg, elle s'est dotée des infrastructures qui la positionnent comme une métropole incontournable : deux lignes de tramway, rocade nord, nouvel hôpital François-Mitterrand et nouvel hôpital privé Dijon- Bourgogne, Zénith, piscine olympique, grand stade, musée des Beaux-Arts en cours de métamorphose, centre d'art contemporain, réseaux de chaleur urbains, usine d'incinération mise aux normes, station d'épuration entièrement reconstruite, 400 hectares supplémentaires de zones d'activités économiques, une dizaine d'écoquartiers… L'ensemble de ces projets structurants a été mené avec, en toile de fond, la volonté affirmée de positionner Dijon métropole comme une agglomération à haute qualité de vie et une référence écologique en France.

Son dynamisme et son attractivité sont étayés par des indicateurs objectifs : une double reconnaissance de l'Unesco, au titre du Repas gastronomique des Français et des Climats du vignoble de Bourgogne, le classement du centre-ville en zone touristique internationale, une augmentation régulière de sa population, une croissance marquée des effectifs étudiants, un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale, l'intérêt porté par de grands noms de l'architecture et de l'urbanisme, la multiplication des labels et des classements favorables à l'agglomération, des flux touristiques en croissance.

www.metropole-dijon.fr

A propos de Keolis

Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d'attractivité et de vitalité pour leur territoire. Numéro 1 de l'exploitation de métro automatique et de tramway dans le monde, Keolis s'appuie sur une politique d'innovation soutenue et ouverte avec l'ensemble de ses partenaires et filiales - Kisio, LeCab, EFFIA, Keolis Santé, Cykleo - pour renforcer son cœur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome 100% électrique, téléphérique urbain... En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017.

Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 63 000 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros en 2017.

* Keolis est historiquement présent en France et s'est développé en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, au Danemark, au Qatar, aux Etats-Unis, en Inde, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et en Suède.

A propos de Keolis Dijon Mobilité

A Dijon, Keolis exploite, depuis le 1er janvier 2017, le premier contrat de « mobilité globale » en France et assure ainsi l'exploitation de l'ensemble des services de mobilité de la métropole : le réseau de bus, de tramway, le stationnement et la location de vélos en libre-service.

Keolis Dijon Mobilité exploite ainsi :

2 lignes de tramway

200 bus (dont 102 bus hybrides) desservant 18 lignes (premier réseau français de bus hybrides)

400 vélos en libre-service et 800 vélos en location longue durée

9 parkings soit 3 500 places de stationnement et 4 500 places en voirie

1 service de transport pour personnes à mobilité réduite

Fort de ses 750 salariés, Keolis Dijon Mobilité assurent 47,3 millions de voyages par an et par habitant et comptent 11,4 millions de km parcourus par an.

A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels. Worldline propose des services nouvelle génération permettant à ses clients d'offrir des solutions simples et innovantes au consommateur final. Acteur clef du B2B2C, riche de près de 45 ans d'expérience, Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline offre un modèle commercial unique et flexible construit autour d'un portefeuille complet et en constante évolution, permettant ainsi d'apporter une assistance de bout en bout. Les activités de Worldline s'organisent autour de trois axes : Services aux Commerçants, Mobilité & Services Web Transactionnels et Services Financiers incluant equensWorldline. Worldline emploie plus de 9 400 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires est estimé à plus de 1,5 milliard d'euros par an. Worldline est une société du groupe Atos. worldline.com

A propos de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté

La Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté est une banque coopérative régionale au service du développement économique et social de son territoire. Grâce à une situation financière solide, elle poursuit un développement ambitieux. Ses 1750 collaborateurs, à travers 200 agences et 5 centres d'affaires, mettent chaque jour leurs compétences et leur expertise au service de près de 1 million de clients.

www.caisse-epargne.fr

A propos de Visa

Visa Inc. (NYSE: V) est le leader mondial des paiements digitaux. Notre mission est de connecter le monde via le réseau de paiement le plus innovant, fiable et sécurisé du marché, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer.

VisaNet, notre réseau de traitement mondial, permet un paiement fiable et sécurisé partout dans le monde et est capable de traiter plus de 65 000 transactions par seconde. L'innovation perpétuelle chez Visa est un catalyseur de croissance rapide pour le commerce connecté sur tous les terminaux, ainsi qu'un puissant vecteur pour un avenir sans espèce pour tous, partout. Alors que nous passons d'un monde matériel à un monde digital, Visa mobilise sa marque, ses produits, ses équipes, son réseau et sa taille pour redéfinir l'avenir du commerce. Pour en savoir plus, consultez (www.visa.fr), le blog Visa Vision (vision.visaeurope.com), et @Visa_Fr

A propos de Natixis Payment Solutions

Natixis Payment Solutions réunit toutes les activités et solutions de paiement et de prépayé, en proximité, par internet et par mobile. Elle est au service des réseaux bancaires du Groupe BPCE et de clients directs - commerçants, entreprises, collectivités locales, associations, établissements bancaires ou encore Payment Service Provider (PSP).

Au-delà des solutions de paiement carte et SEPA, son offre comprend les solutions d'encaissement pour compte de tiers et d'acceptation omnicanales de Payplug et de Danelys, en France et en Europe. Natixis Payment Solutions propose également les titres de services (Chèque de Table/Apetiz, Cesu Domalin, Cado Chèque/Cado Carte), la cagnotte en ligne Le Pot Commun, la plate-forme E-Cotiz de gestion par Internet des adhésions et cotisations conçue pour les associations, le paiement sécurisé entre particuliers Depopass.

Natixis Payment Solutions est un acteur majeur des paiements : 21 millions de cartes gérées, 7,1 milliards de flux échangés, une progression de 10 % des transactions cartes, de 64% du volume d'affaires des commerçants de Payplug et de Dalenys, et de 12 % du volume de titres restaurant émis (chiffres 2017).

# # #

Contacts média

Dijon Métropole : Guillaume Varinot - gvarinot@ville-dijon.fr - +33 (0)7 62 41 39 18

Keolis : Noémie Monti - noemie.monti@keolis.com - +33 (0)1 71 32 97 03

Worldline : Anne-Sophie Gentil - asgentil@teamfluence.eu

Groupe BPCE : Christophe Gilbert - christophe.gilbert@bpce.fr - +33 (0)6 73 76 38 98

CEBFC : Nathalie Renvoise nathalie.renvoise-benhamdoune@cebfc.caisse-epargne.fr : 06 63 33 60 30

Visa : Claire du Boislouveau - claire.duboislouveau@rumeurpublique.fr - +33 (0)1 55 74 52 34

Natixis : Sonia Dilouya - sonia.dilouya@natixis.com - +33 (0)1 58 32 01 03 / +33 (0)6 85 55 46 25

[1] Sous réserve d'adhésion à un système de paiement mobile et selon son établissement