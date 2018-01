Prolongation de contrat : equensWorldline est le partenaire privilégié de la banque ING-DiBa pour les opérations par cartes

Francfort, le 9 janvier 2018 - Worldline [Euronext : WLN], le leader européen du secteur des services de paiement et de transaction, et la banque ING-DiBa prolongent leur partenariat jusqu'à fin 2020. Ce faisant, equensWorldline, la filiale de Worldline spécialisée dans les services de paiement, prend en charge le traitement technique de plus de deux millions de cartes de débit Visa et apporte son soutien à la banque pour la mise en œuvre de sa stratégie globale de banque digitale. De plus, equensWorldline gère le traitement des réclamations, les fraudes, ainsi que l'exploitation technique du processus de paiement d'environ 1 300 distributeurs de la banque ING-DiBa.

Les nombreuses années d'expertise d'equensWorldline dans le secteur des opérations par cartes et du traitement ont constitué l'un des arguments décisifs de la prolongation du partenariat durable pour ING-DiBa. Les délais de réponse rapides, le support flexible, ainsi que le savoir-faire d'equensWorldline en matière de projets spécifiques aux banques axés sur les clients finaux ont également convaincu.

Le remodelage des interfaces, Web y compris, par equensWorldline ont permis de simplifier les processus d'ING-DiBa et rendent ainsi l'exécution des opérations plus efficace. Ce faisant, equensWorldline soutient également la mise en œuvre de sa stratégie de banque digitale.

Cela fait déjà près de 20 ans qu'ING-DiBa et equensWorldline travaillent ensemble dans les secteurs de l'émission et de l'acquisition. La prolongation et l'élargissement du partenariat existant reflète la capacité d'equensWorldline à apporter des solutions de paiement innovantes, sécurisées et fiables. ING-DiBa fait également appel aux prestations d'equensWorldline au niveau international. En plus de prendre en charge les opérations par cartes de crédit en Allemagne, equensWorldline gère également une plateforme d'exécution de paiements en ligne selon la norme iDEAL pour le Groupe ING, sa société mère néerlandaise et pour la quasi-totalité des banques néerlandaises

Wolf Kunisch, DOP et directeur général adjoint chez equensWorldline : « Une relation client de longue date nous lie à ING-DiBa. Nous sommes ravis d'avoir été choisis comme partenaire de traitement. À l'avenir, nous apporterons également notre contribution à la stratégie de banque digitale de notre client grâce à des processus plus rapides, améliorés et allégés. »

Zeljko Kaurin, membre du comité directeur d'ING-DiBa : « Les clients sont au centre de nos préoccupations et de celles d'equensWorldline. Lorsque nous avons choisi ce partenaire, la poursuite immédiate du traitement et le fait qu'il puisse rapidement mener à bien des projets spécifiques aux banques étaient particulièrement importants. Les autres critères étaient l'expertise dans le domaine des opérations par carte, des délais de réaction rapides et un support flexible. »

