WORLDLINE : Berenberg reste à l'Achat

Berenberg a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 51 euros sur Worldline après l’acquisition de SIX Payment Services. Le bureau d’études juge que cette opération est la bonne car elle élargit son marché adressable et sa taille, ce qui est important pour obtenir du levier opérationnel, augmenter les opportunités de ventes croisées et abaisser la structure des coûts. Il qualifie par ailleurs de prudents les objectifs de synergies.Selon les estimations de l'analyste, la transaction aura un impact relutif de 8% au niveau du bénéfice par action 2020 et de 11% pour 2021.