WORLDLINE : Invest Securities passe à l'Achat

Invest Securities a relevé sa recommandation de Vente à Achat et relevé son objectif de cours de 35 euros à 54 euros sur Worldline après l’acquisition de SIX Payment Services. Le bureau d’études fait remarquer que la valorisation est certes très élevée à court terme, mais justifiée. L’opération change en effet radicalement le profil du groupe, avec la possibilité de dégager une marge d’Ebitda à moyen et long terme de plus de 30%.La structuration de l'opération (88% titres/12% cash) implique par ailleurs que Worldline payera en cash les minoritaires d'Equens, ce qui ajoute une relution de plus de 10% sur les prévisions de bénéfice par action de l'analyste en 2019-20.