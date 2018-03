WORLDLINE SA : Mise à disposition du Document de Référence 2017 (Rapport financier 2017 inclus)

Mise à disposition du

Document de Référence 2017

(Rapport financier 2017 inclus)

Bezons, 22 mars 2018 - Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels a déposé le mercredi 21 mars 2018 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Document de Référence 2017 sous le numéro D.18-0163. Ce document intègre le rapport financier 2017.

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut être consulté sur le site internet de la Société https://worldline.com/fr/accueil.html dans la rubrique « Investisseurs » et sur le site de l'AMF à l'adresse suivante : amf-france.org.



A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels. Worldline met en place des services nouvelle génération, permettant à ses clients d'offrir au consommateur final des solutions innovantes et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de près de 45 ans d'expérience, Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline propose un Business Model unique et flexible, construit autour d'un portefeuille d'offres évolutif et global permettant une prise en charge end-to-end. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, Financial Services incluant equensWorldline. Worldline emploie plus de 9400 collaborateurs dans le monde entier et a généré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros en 2017. Worldline est une entreprise du Groupe Atos. worldline.com

Contacts

Contact Investisseurs Worldline

David Pierre-Kahn

Email: David.pierre-kahn@worldline.com

Contact Presse Worldline

Sandrine van der Ghinst

Email: sandrine.vanderghinst@worldline.com

