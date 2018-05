WORLDLINE : en tête du SBF 120, les analystes saluent l'acquisition de SIX Payment Services

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte hausse de l’indice SBF 120, Worldline bondit de 7,94% à 47,86 euros après avoir progressé déjà de 2,12% hier à la suite de l’annonce de l’acquisition de la société de services de paiements, SIX Payment Services, pour 2,3 milliards d’euros. Sa maison-mère Atos gagne pour sa part 2,16% à 116,05 euros alors que les analystes font savoir tout le bien qu’il pense de l’opération.Invest Securities a ainsi relevé sa recommandation de Vente à Achat et relevé son objectif de cours de 35 euros à 54 euros sur Worldline. Le bureau d'études fait remarquer que la transaction change radicalement le profil du groupe, avec la possibilité de dégager une marge d'Ebitda à moyen et long terme de plus de 30%.Berenberg s'est pour sa part contenté de confirmer sa recommandation d'Achat. Selon le broker, cette opération est la bonne car elle élargit son marché adressable et sa taille, ce qui est important pour obtenir du levier opérationnel, augmenter les opportunités de ventes croisées et abaisser la structure des coûts. Il qualifie par ailleurs de prudents les objectifs de synergies. Selon ses estimations, la transaction aura un impact relutif de 8% au niveau du bénéfice par action 2020 et de 11% pour 2021.Un impact relutif à deux chiffres attendu également de la part de Credit Suisse, pourtant à Sous-performance sur la valeur. Il reconnaît aussi sa pertinence sur le plan stratégique, même s'il juge élevé le prix. Tout en étant d'accord sur ce dernier point, Invest Securities considère qu'il est justifié par le caractère structurant de la transaction.