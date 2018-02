Worldline : Total lance TOTAL eWallet, son service de paiement innovant en station développé avec Worldline

TOTAL eWallet s'adresse aux clients des stations TOTAL, professionnels comme particuliers, et simplifie leur parcours au sein d'une station désormais entièrement connectée. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité inclue dans l'application « Total Services », le conducteur peut ainsi:

sélectionner directement son carburant avec son smartphone,

débloquer la pompe pour se servir,

régler son plein automatiquement et de façon sécurisée,

tout en choisissant son moyen de paiement : carte TOTAL, carte bancaire, et à terme, Wallet tiers de type Apple Pay…,

le tout sans avoir à passer systématiquement par la boutique ou par une pompe automatique classique.

« La simplification du parcours client est au cœur de nos engagements. Worldline a su nous accompagner pour concevoir un service à la fois innovant, sûr, évolutif, ayant vocation à être disponible dans l'ensemble de notre réseau européen de stations-service, à la pompe mais aussi en boutique. Notre objectif : sécuriser et fluidifier l'expérience d'achat de nos clients.Le TOTAL eWallet illustre notre volonté stratégique de devenir un prestataire incontournable de services de mobilité » souligne Antoine Tournand, Directeur Réseaux et Cartes de TOTAL Marketing & Services.

«TOTAL eWallet démontre la volonté de Worldline d'accompagner ses clients dans leur transformation digitale et de proposer une nouvelle expérience d'achat de carburants en stations, souligne Vincent Roland, Directeur de la Division internationale des Services aux Commerçants de Worldline. En s'appuyant sur la solution Merchant Wallet de Worldline, Total apporte ainsi à ses clients des services à valeur forte basés sur un parcours d'achat complètement intégré et sécurisé. »

Un pilote lancé en octobre 2017 à Berlin a permis de démontrer la pertinence de cette solution, avec une forte valeur ajoutée pour le client. Le TOTAL eWallet va donc être déployé progressivement à large échelle dans le réseau TOTAL en Europe, en commençant par l'Allemagne et la Belgique.

Outre le paiement à la pompe dans les stations TOTAL, le client pourra utiliser le TOTAL eWallet pour payer en boutique et dans les points de lavage, et à terme intégrera la recharge pour véhicules électriques.

A propos de la branche Marketing & Services de Total

La branche Marketing & Services de Total développe et distribue des produits principalement issus du pétrole et tous les services qui peuvent y être associés. Ses 31 000 collaborateurs sont présents dans 110 pays, ses offres de produits et de services commercialisées dans 150 pays. Total Marketing & Services accueille chaque jour plus de 8 millions de clients au sein de son réseau de plus de 16 000 stations-service dans 65 pays. 4e distributeur mondial de lubrifiants et 1er distributeur de produits pétroliers en Afrique, la branche commerciale de Total appuie son développement sur 50 sites de production dans le monde où sont fabriqués des lubrifiants, des bitumes, des additifs, des carburants et des fluides spéciaux.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

À propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels. Worldline propose des services nouvelle génération permettant à ses clients d'offrir des solutions simples et innovantes au consommateur final. Acteur clef du B2B2C, riche de près de 45 ans d'expérience, Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline offre un modèle commercial unique et flexible construit autour d'un portefeuille complet et en constante évolution, permettant ainsi d'apporter une assistance de bout en bout.

Les activités de Worldline s'organisent autour de trois axes : les services marchands, la mobilité et les services Web transactionnels, et les services financiers y compris equensWorldline. Worldline emploie plus de 9 400 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires est estimé à plus de 1,6 milliard d'euros par an. Worldline est une société du groupe Atos. worldline.com

