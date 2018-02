Worldline : carnet de commandes de 2,6 MdsE à fin 2017

20/02/2018 | 18:45

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 593,9 millions d'euros en 2017 à périmètre et à taux de change constants, en croissance organique de +4,0% par rapport à 2016.



' La croissance du chiffre d'affaires du second semestre (+6,3%) s'est accélérée séquentiellement comme prévu par rapport au taux de croissance publié au premier semestre 2017 ' explique le groupe.



L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe s'est amélioré de +240 points de base à 335,4 millions d'euros. ' Ce chiffre est bien en ligne avec l'objectif révisé de juillet 2017 et excédant l'objectif fixé initialement pour l'exercice qui était entre 20,0% à 20,5% '.



Le résultat net normalisé s'est établi à 144,1 millions d'euros en hausse de +13,1%. Le résultat net part du Groupe ressort à 105,5 millions d'euros, en baisse de 38,6 millions d'euros par rapport à 2016, qui incluait le profit exceptionnel relatif à la cession de la participation du Groupe dans Visa Europe.



Le résultat net par action dilué normalisé s'est élevé à 1,08E en 2017 contre 0,96E en 2016 (+12,5%).



Le carnet de commandes à fin décembre 2017 reste élevé à 2,6 milliards d'euros.



