Worldline : rachète la branche Payment Services de SIX pour une valeur de 2,3 mds d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Worldline a annoncé mardi l'acquisition de la division de services de paiements de SIX, SIX Payment Services, dans le cadre d'une transaction majoritairement en actions valorisant l'entreprise suisse 2,3 milliard d'euros.

Cette opération permettra à la filiale d'Atos de renforcer sa position de leader européen des paiements, en particulier dans les services aux commerçants. A l'issue de l'opération, SIX deviendrait le deuxième actionnaire de Worldline derrière Atos, qui garderait le contrôle de la société avec 51% des parts.

Dans un communiqué commun, Worldline et SIX ont fait part de la signature d'un accord en vue de l'acquisition de SIX Payment Services, leader en Allemagne, Autriche et Suisse, en échange de 49,1 millions d'actions Wordline à émettre, soit 27% du capital, et une soulte de 283 millions d'euros en numéraire, soit une valorisation totale de 2,303 milliards d'euros.

La transaction reflète un multiple de valeur d'entreprise sur excédent brut opérationnel estimé à 17,5 fois en 2019, synergies comprises, et un multiple de 11 fois en prenant en compte la totalité des synergies annualisées. Worldine anticipe des synergies annuelles d'environ 110 millions d'euros en 2022, dont environ 25% seront réalisées dès 2019 et environ 50% en 2020. Le plan de synergies est principalement basé sur la rationalisation des coûts, notamment dans les infrastructures informatiques, les dépenses générales et administratives, les achats et l'immobilier, l'optimisation des ventes et du support client, ainsi que sur un accroissement du chiffre d'affaires, a précisé l'acquéreur.

SIX Payment Services devrait réaliser un chiffre d'affaires de 530 millions d'euros en 2019, dont plus de 80% dans les services aux commerçants, ce qui contribuerait à sécuriser l'objectif 2019 de croissance de Worldline, le nouvel ensemble totalisant un chiffre d'affaires attendu à 2,3 milliards d'euros à cet horizon. Grâce au rééquilibrage du chiffre d'affaires combiné du groupe vers les services aux commerçants, la transaction devrait contribuer à l'accélération de la croissance de Worldline au cours de son prochain plan triennal (2020-2022). L'objectif de Worldline d'un excédent brut opérationnel (EBO) "supérieur à 23%" en 2019 serait maintenu grâce à la profitabilité de SIX Payment Services associée à une mise en place rapide des synergies.

"Je suis honoré que Worldline ait été choisi par SIX, à l'issue d'un processus très compétitif, comme le meilleur partenaire pour développer son leadership dans les activités de paiement", a déclaré Thierry Breton, président de Worldline et PDG d'Atos, considérant que cet accord revêt "une importance capitale pour l'industrie européenne du paiement".

Nonobstant un paiement majoritaire en actions, Worldline attend "une forte création de valeur" de l'opération grâce aux synergies générées. Le groupe prévoit ainsi que la transaction soit "légèrement relutive" sur le bénéfice par action en 2019, "relutive entre 5% et 9%" en 2020 et "relutive avec un taux à deux chiffres" en 2021.

La transaction, dont la finalisation est attendue au quatrième trimestre, donnerait lieu à un décaissement de 374 millions d'euros, qui devrait ramener la position de trésorerie nette de Worldline autour de 150 millions d'euros fin 2018.

