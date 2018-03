Worldline : remporte le PayFORUM Award 2018 dans la catégorie « API » pour sa solution WL Digital Banking Platform

Face à la transformation du paysage règlementaire et concurrentiel, une mutation profonde de l'industrie bancaire s'opère et de nouveaux services financiers émergent. A l'instar d'autres secteurs industriels, tels que les Telecom ou les Medias, les services historiques des banques se retrouvent peu à peu relégués au stade de commodité, forçant l'industrie bancaire souhaitant conserver ses à réinventer son métier au-delà même des simples services financiers.

L'entrée en vigueur de la DSP2 au 13 janvier 2018 incite notamment les institutions financières à imaginer de nouveaux modèles économiques afin d'exploiter les opportunités de l'Open Banking. Que leur stratégie soit défensive, avec l'exposition d'APIs réglementées, ou offensive, visant la génération de nouveaux revenus par la monétisation d'APIs propriétaires, la solution WL Digital Banking Platform saura leur faire profiter de ce nouvel environnement stimulant.

Cette solution, développée et déployée depuis 2011 par equensWorldline, traite actuellement plus de 100 millions d'API calls par mois et intègre notamment un module règlementaire DSP2 : le module WL Access 2 Account. Celui-ci permet de:

Exposer les services de la banque via un catalogue d'APIs conformes aux standards européens - enrichi des services de Worldline et des partenaires,

Gérer la communauté de développeurs via un portail personnalisable,

Gérer les « Third Party Providers » en intégrant l'interconnexion avec les registres européens,

Gérer le cycle de vie des transactions (gestion des consentements des utilisateurs finaux, gestion des règles d'exemption, mise en forme des informations du système conformément aux standards),

Fournir les métriques à présenter dans les rapports exigés par la règlementation.

Au-delà d'une simple mise en conformité, l'objectif de Worldline est d'accompagner les institutions financières dans leur stratégie d'Open Banking et dans la conception et le lancement de nouveaux cas d'usages.

Arnaud Deudon 'Head of Digital Banking Products' déclare « Nous sommes très heureux de voir la vision et les efforts de nos équipes récompensés. La DSP2 oblige les banques à partager, sous certaines conditions, des données et des services jusqu'alors réservés à leur usage exclusif. Cette contrainte est toutefois une formidable opportunité pour l'industrie bancaire car elle stimule la compétition, catalyse l'innovation et replace la relation client au centre des préoccupations. Les services proposées par notre plateforme digitale, et de nombreuses FinTechs partenaires, permettent à nos client de repenser leur parcours utilisateurs, et ainsi tirer profit de cette révolution. »

À propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. Les innovations et les services innovants de Worldline permettent aux entreprises de satisfaire leurs clients finaux de manière ciblée et de leur offrir des services modernes et transparents. Avec plus de 45 ans d'expérience, Worldline est un acteur majeur dans le domaine B2B2C. Worldline soutient toutes les entreprises et les administrations publiques sur ce marché en constante évolution et apporte une contribution majeure à leur succès. Worldline propose un modèle de gestion unique et flexible basé sur un portefeuille international en pleine croissance incluant un support complet. Les activités de Worldline sont divisées en trois secteurs d'activité : les services marchands, la mobilité et les services de transactions électroniques, ainsi que les services financiers, notamment equensWorldline. Worldline emploie plus de 9 400 collaborateurs dans le monde entier et génère un chiffre d'affaires annuel de 1,6 milliard d'euros. Worldline est une société du groupe Atos. www.worldline.com

À propos d'equensWordline

equensWorldline est le leader paneuropéen en matière de paiements et de services transactionnels. En tant que société du groupe Worldline, equensWorldline associe une expertise éprouvée dans les systèmes traditionnels de paiement de masse (émission, acquisition, traitement de paiements intrabancaires et interbancaires) et des solutions innovantes de commerce électronique et de paiement mobile. S'appuyant sur plus de 50 ans d'expérience, equensWorldline propose ses services à une vaste clientèle internationale dans de nombreux pays d'Europe. Les clients s'appuient sur l'expertise d'equensWorldline pour anticiper les évolutions réglementaires européennes, bénéficier des technologies de transformation, optimiser les processus, garantir l'excellence opérationnelle et gérer les risques et la fraude. La présence inégalée de la société fait d'equensWorldline un partenaire commercial compétitif et rentable en matière de solutions de paiements fluides, sécurisés et efficaces. www.equensworldline.com

