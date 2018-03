Worldline : une nouvelle fois récompensé pour sa solide performance extra-financière, confirmant son engagement et son leadership en matière de RSE

Worldline a considérablement renforcé sa politique environnementale depuis 2016 et a accéléré sa transformation afin d'améliorer sa performance en réduisant l'intensité carbone et énergétique de ses activités. À titre d'exemple, Worldline a investi dans les énergies renouvelables pour alimenter l'intégralité de ses data centers et de ses bureaux en Allemagne, en Belgique et plus récemment en France. Par ailleurs, Worldline a mis en place une politique et des pratiques d'achats respectueuses de l'environnement, en incitant ses fournisseurs à améliorer leur performance environnementale et en prenant systématiquement en compte les critères environnementaux dans tous ses processus de décision. Worldline a obtenu un score de 98/100 dans ce domaine, ce qui positionne l'entreprise dans le TOP 5 des entreprises évaluées dans son secteur.

En matière de gouvernance, Worldline a mis en place des politiques strictes en matière de lutte contre la corruption et de blanchiment d'argent et promeut des comportements éthiques tout au long de sa chaîne de valeur, soutenus par son code éthique et son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2016. Sustainalytics a attribué à Worldline un score de 80/100 dans ce domaine.

En ce qui concerne les enjeux sociaux, Worldline se distingue plus spécifiquement par son fort engagement en faveur des droits de l'homme et du développement du capital humain, notamment à travers la mise en œuvre d'actions de rétention des talents ainsi que par ses politiques visant à promouvoir des mesures en faveur la diversité. Ce fort engagement se reflète à travers le score de 63/100 obtenu par l'entreprise dans ce domaine.

Ces scores reflètent l'ambitieuse stratégie RSE de Worldline et l'efficacité des plans d'action associés ainsi que les nombreuses années d'engagement et d'investissement de l'entreprise dans les domaines de la gouvernance, de l'implication des parties prenantes, de l'éthique, du développement humain et de l'environnement. En 2017, Worldline poursuit sa lancée vers un progrès durable en améliorant sa performance RSE, dynamique fortement soutenue par son programme RSE TRUST 2020 et le récent engagement de l'entreprise à contribuer aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD).

Sustainalytics est le leader mondial de la recherche et de l'analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) liées à l'Investissement Socialement Responsable (ISR). L'organisation s'associe à des investisseurs institutionnels qui intègrent des informations et des évaluations environnementales, sociales et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement.

Sébastien Mandron, Directeur de La Responsabilité Social d'Entreprise de Worldline, déclare :

« Nous sommes particulièrement fiers d'ajouter à notre palmarès cette nouvelle reconnaissance décernée par Sustainalytics pour notre forte performance en matière de RSE. Cette nouvelle distinction confirme l'efficacité de notre stratégie RSE basée sur une approche totalement intégrée de la création de valeur au cœur de notre modèle économique. Worldline est ainsi idéalement positionné pour répondre de manière proactive et cohérente aux principales préoccupations et évolutions de son écosystème, notamment en matière de protection des données, de cyber-sécurité, de bien-être au travail, de développement du capital humain et de lutte contre le changement climatique. »

Pour plus d'informations sur la stratégie et l'engagement RSE de Worldline, consultez son rapport RSE 2016: https://worldline.com/content/dam/worldline/documents/reports2016/downloads/rapport-rse-2016-fr-web.pdf

Pour plus d'informations sur la contribution de Worldline aux ODD des Nations Unies, veuillez lire l'article suivant: https://fr.worldline.com/fr-fr/home/inside-worldline/2018/janvier/la-contribution-de-Worldline-aux-Objectifs-de-Developpement-Durable-des-Nations-Unies-un-engagement-renforce-en-faveur-du-developpement-durable.html

Pour plus d'informations sur Sustainalytics: https://www.sustainalytics.com/