Worldline : Invest Securities réduit légèrement sa cible

06/04/2018 | 10:20

Dans une note diffusée ce vendredi matin, Invest Securities a abaissé son objectif de cours sur Worldline de 36 à 35 euros, tout en confirmant son opinion 'neutre'.



'Alors que les rumeurs d'un rachat d'Ingenico sont réapparues hier, nous sommes sceptiques quant à l'intérêt de cette opération', indique l'analyste, qui privilégie 'clairement' un rachat du suisse SIX, car moins cher et surtout au positionnement métiers beaucoup plus en phase avec la stratégie annoncée depuis 2014.



'Sauf à ce que Worldline parvienne à s'emparer de l'acteur helvète, nous ne voyons pas de raison de changer notre opinion', poursuit Invest Securities, qui au surplus a récemment abaissé ses prévisions de BNA 2018/2020 (-7 à -9%) pour tenir compte d'éléments en deçà de l'Ebitda et s'attend à un premier trimestre 2018 'relativement mou'.





