La valeur du jour en Europe - WPP perd son emblématique patron, pourrait lancer une restructuration d'ampleur

L'épée de Damoclès qui flottait depuis le 3 avril au-dessus de la tête de WPP (-1,3% à 1 172 pence) a fini par s'abattre ce week-end : l'emblématique patron du groupe britannique, Sir Martin Sorrell, a démissionné. L'enquête diligentée par le Conseil d'administration du n°1 mondial de la publicité, sur des soupçons de "comportements inappropriés" portant sur Sorrell, a rendu ses conclusions. WPP ne les détaille pas mais les faits ont vraisemblablement été avérés puisque la sanction est tombée immédiatement.Selon le Wall Street Journal qui avait révélé cette affaire, Martin Sorrell serait mis en cause pour abus de bien social.En attendant de trouver un remplaçant à l'homme à l'origine de WPP et de son essor au cours des 33 dernières années, l'intérim est assuré par Roberto Quarta, président (Chairman) du groupe britannique. WPP nomme également deux directeurs des opérations (COO), Mark Read et Andrew Scott, ce qui pourrait apparaitre comme une façon de les mettre en concurrence pour le poste de n°1. Mark Read dirige déjà les filiales Wunderman et WPP Digital tandis qu'Andrew Scott est le directeur des opérations de WPP Europe.Mais, outre cette question de la personnalité idéale pour remplacer Sir Martin Sorrell, la principale interrogation qui agite les analystes ce matin est de savoir quelles seront les conséquences de ce bouleversement sur la stratégie et les performances de WPP.Barclays souligne d'abord que l'incertitude liée au management du groupe intervient au pire moment, alors que de nombreux annonceurs sont en train de réévaluer leurs budgets et de relancer des appels d'offres pour les agences. WPP sort déjà d'une année 2017 éprouvante qui a vu son chiffre d'affaires reculer en organique pendant trois trimestres sur quatre. Sa rentabilité s'est également effritée.Le groupe britannique a particulièrement souffert des coupes dans les budgets de plusieurs groupes du secteur des biens de grande consommation. Les analystes évoquent aussi une moindre exposition au digital et la complexité de son organisation.C'est précisément sur ce point que le bouleversement au niveau de la gouvernance de WPP pourrait avoir un impact positif. En effet, le futur directeur général pourrait être tenté de restructurer en profondeur le groupe. Pour UBS et Liberum, ses activités dans les études de marché (WPP détient notamment Kantar) pourraient faire partie des premières cessions. Liberum souligne que WPP est la seule agence à avoir une aussi forte exposition sur ces métiers et valorise ces actifs à 3,5 milliards de livres sterling. L'analyste voit dans les actifs de WPP dans les relations publiques un autre actif facilement vendable par le groupe britannique afin qu'il se recentre sur les métiers de la publicité.De telles opérations auraient plusieurs mérites : enlever le poids d'actifs non performants sur la croissance organique de WPP, simplifier la structure et générer du cash pour désendetter le groupe. Le titre pourrait ainsi combler au moins en partie le différentiel de valorisation qu'il accuse par rapport à ses pairs : depuis le début de l'année, WPP a chuté de 11%, Publicis de 1,4% et Omnicom de 1,3%.