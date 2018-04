WPP : démission du directeur général après un scandale

16/04/2018 | 10:15

WPP recule de 2,4% à Londres, après la démission de son directeur général (CEO) Sir Martin Sorrell, en raison d'un scandale, et son replacement temporaire par le président Roberto Quarta jusqu'à la nominatinon d'un nouveau CEO.



Le géant britannique de la publicité rappelle qu'une enquête, désormais achevée, portait sur un possible abus des actifs et sur des allégations de 'comportement personnel inapproprié', mais ne concernait pas des montants 'significatifs' pour l'entreprise.



WPP ajoute que Mark Read, CEO de Wunderman et de WPP Digital, ainsi qu'Andrew Scott, directeur opérationnel pour l'Europe, ont été désignés directeurs opérationnels conjoints au niveau du groupe de communication.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.