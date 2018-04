WPP : enquête sur la conduite du CEO

04/04/2018 | 12:01

WPP recule de 0,9% à Londres, alors que le géant publicitaire a désigné un conseiller indépendant pour enquêter sur une possible 'conduite inappropriée' de son fondateur et directeur général (CEO) Sir Martin Sorrell.



Le Wall Street Journal indiquait mardi que le groupe britannique s'interrogeait sur un possible abus des actifs et sur des allégations de 'comportement personnel inapproprié' de la part du dirigeant.



Le conseil d'administration de WPP -précisant que l'enquête est en cours- souligne néanmoins que les allégations ne concernent pas des montants 'significatifs' pour l'entreprise de communication.



