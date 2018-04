WPP : grimpe après son point d'activité

30/04/2018 | 12:01

WPP grimpe de 7,4% à Londres après la présentation par le groupe de communication de revenus en repli de 4% à 3,55 milliards de livres sterling, une baisse qui s'explique par des effets de changes négatifs de 6%.



Le Britannique, qui exploite des agences comme Ogilvy et Y&R et compte parmi ses clients Amazon, Facebook et Google, laisse ses objectifs inchangés et indique que sa priorité actuelle porte sur la croissance.



Le groupe explique qu'il prévoit de traiter de façon proactive les parties sous-performantes de son activité et de déployer le capital vers les domaines en progressions les plus rapides pour restaurer la croissance.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.