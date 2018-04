WPP : le chiffre d'affaires a moins baissé que prévu au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

WPP a dévoilé une baisse organique de 0,1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 2,948 milliards de livres sterling. Le consensus craignait toutefois une baisse plus prononcée, de 1%. Reste que le n°1 mondial de la publicité est toujours en difficultés, enchainant un nouveau trimestre de décroissance organique. En 2017, WPP a vu son chiffre d'affaires reculer à changes et périmètre comparables pendant trois trimestres sur quatre. WPP a également fait état du gain de 1,73 milliard de livres de budgets au premier trimestre.Ce premier trimestre a également été marqué par un bouleversement en termes de gouvernance au sein du groupe puisque son fondateur et patron emblématique, Sir Martin Sorrell, a été démis de ses fonctions.WPP a maintenu sa perspective d'un chiffre d'affaires et d'une marge stables en 2018.