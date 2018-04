WPP : va enquêter sur des accusations de faute contre son fondateur

(Actualisé avec déclarations de Sorrell)

4 avril (Reuters) - Le groupe britannique de publicité WPP a annoncé mardi qu'il enquêtait après des accusations de faute grave visant son directeur général et fondateur Martin Sorrell, qui dément.

Le premier groupe publicitaire mondial a publié son communiqué à la suite d'un article du Wall Street Journal.

Le conseil d'administration de WPP cherche également à savoir si Martin Sorrell s'est rendu coupable d'abus de biens sociaux et a engagé un cabinet d'avocats pour enquêter sur un certain nombre de questions, rapporte le quotidien financier.

Ni le communiqué de la société ni le journal ne donnent le détail de ces accusations.

Après le communiqué de WPP, Martin Sorrell a déclaré qu'il réfutait ces accusations "sans réserve", tout en reconnaissant que le groupe devait mener son enquête.

"Je comprends que ce processus sera terminé sous peu", dit-il dans son communiqué. "Je n'aurai bien sûr aucun rôle dans la gestion de l'enquête en cours."

Block & Leviton LLP, cabinet spécialisé dans la défense des actionnaires, a par ailleurs annoncé enquêter pour savoir si WPP et certains de ses dirigeants et administrateurs ont enfreint la législation fédérale américaine.

WPP emploie 134.000 personnes dans plus de 100 pays.

Voir aussi BREAKINGVIEWS-Losing WPP boss could be pricier than keeping him (Shalini Nagarajan à Bangalore Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Danielle Rouquié)