WPP : Invest Securities abaisse son objectif de cours

02/03/2018 | 10:05

Invest Securities réaffirme son opinion 'vente' sur WPP et abaisse son objectif de cours de 10,8 à 10,5 livres sterling, après une publication des résultats 2017 qui a déçu avec une marge brute et un EBITA en dessous du consensus.



Il souligne que c'est surtout un budget 2018 sans croissance de la marge brute et avec une marge opérationnelle stable qui a pesé sur le titre, et que la conférence n'a pas permis de comprendre 'si les tendances observées étaient conjoncturelles ou structurelles'.



'Si le groupe ne craint toujours pas l'arrivée de nouveaux concurrents, il est impacté par les baisses des investissements de ses principaux annonceurs qui cherchent à limiter leurs coûts', ajoute l'analyste qui révise ses prévisions pour le géant de la communication.



