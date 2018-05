WSP Global : débute l’année 2018 avec une solide performance pour le 1er trimestre

MONTRÉAL, 10 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX:WSP) (' WSP' ou la 'Société') a annoncé ses résultats financiers et opérationnels pour le premier trimestre de l'exercice 2018 terminé le 31 mars 2018.



FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE 2018

Un bon début d'exercice : les principales données financières sont conformes ou légèrement supérieures aux attentes de la direction.

Produits des activités ordinaires de 1 910,7 M$ et produits des activités ordinaires nets de 1 469,7 M$, en hausse respectivement de 16,9 % et de 15,2 % par rapport au premier trimestre de 2017.

La croissance interne consolidée des produits des activités ordinaires nets s'est établie à 4,6 % pour le trimestre, qui a été générée par tous les secteurs d'exploitation, et ce qui est conforme aux attentes de la direction.

BAIIA ajusté de 133,5 M$, en hausse de 19,0 M$, ou 16,6 %, par rapport au premier trimestre de 2017.

Marge du BAIIA ajusté de 9,1 %, comparativement à 9,0 % au premier trimestre de 2017.

Résultat net ajusté de 55,2 M$ et résultat net ajusté par action de 0,53 $, en hausse respectivement de 10,8 % et de 8,2 % par rapport premier trimestre de 2017.

Résultat net attribuable aux actionnaires se chiffrant à 49,7 M$, ou 0,48 $ par action, en hausse respectivement de 4,4 % et de 2,1 % par rapport au premier trimestre de 2017.

Carnet de commandes s'établissant à 6 718,8 M$, représentant 10,5 mois de produits des activités ordinaires, ce qui constitue une hausse de 357,2 M$, ou 5,6 %, par rapport au quatrième trimestre de 2017 et une hausse de 733,5 M$, ou 12,3 %, par rapport premier trimestre de 2017. La croissance interne du carnet de commandes s'est établie à 5,4 % par rapport au quatrième trimestre de 2017.

Délai de recouvrement s'établissant à 78 jours, stable par rapport au premier trimestre de 2017.

Flux de trésorerie disponibles sur 12 mois continus de 326,9 M$, soit 151,8 % du résultat net.

En incluant le BAIIA ajusté sur 12 mois complets pour tenir compte de toutes les acquisitions, le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté s'établit à 1,8 fois, ce qui est conforme à notre fourchette cible.

Dividende trimestriel déclaré de 0,375 $ par action et taux de participation au régime de réinvestissement des dividendes (' RRD ') de 47,6 %.

Perspectives financières pour l'exercice 2018 maintenues.

' Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons connu un excellent départ en 2018, tous nos secteurs d'exploitation ont affiché une forte croissance interne des produits des activités ordinaires nets et notre bilan est toujours aussi solide. Cette performance, attribuable à une bonne exécution, témoigne également de l'incidence favorable des acquisitions réalisées l'an dernier, a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. Puisque nous sommes bien placés pour tirer profit de la conjoncture économique mondiale en 2018, nous réitérons nos perspectives pour toute l'année 2018. Nous demeurons de plus à l'affût des occasions génératrices de valeur qui alimenteront la croissance à long terme de notre entreprise. '

DIVIDENDE

Le conseil d'administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Le dividende sera payable le ou vers le 15 juillet 2018 aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 30 juin 2018.

RAPPORTS FINANCIERS

Ce communiqué comprend, par renvoi, les rapports du premier trimestre de l'exercice 2018 comprenant les états financiers intérimaires, consolidés et non audités ainsi que le rapport de gestion de la Société.

Pour obtenir une copie des résultats financiers complets du premier trimestre de l'exercice 2018, y compris le rapport de gestion et les états financiers intérimaires, consolidés et non audités, le lecteur est prié de consulter le site Web de la Société à www.wsp.com.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

WSP tiendra une conférence téléphonique à 16 h (heure de l'Est) le 10 mai 2018 afin de commenter ces résultats. Pour participer à la conférence, veuillez composer le

1-647-788-4922 ou le 1-877-223-4471 (sans frais). Une présentation des résultats et des faits saillants du premier trimestre de l'exercice 2018 sera disponible le même jour à l'adresse www.wsp.com dans la section ' Investisseurs '.

Les numéros de téléphone pour accéder à cette rediffusion sont le 1-416-621-4642 ou le 1-800-585-8367 (sans frais), code d'accès 5188626. La réécoute de la conférence téléphonique sera aussi disponible sur le site Web de WSP dans la section ' Investisseurs ' dans les jours suivant l'appel.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

T1 2018 2017 (en millions de dollars, sauf le nombre d'actions et les données par action) Période allant du

1er janvier au 31 mars Période allant du

1er janvier au 1er avril Produits des activités ordinaires 1 910,7 $ 1 633,9 $ Moins : sous-consultants et coûts directs 441,0 $ 358,0 $ Produits des activités ordinaires nets* 1 469,7 $ 1 275,9 $ Coûts liés au personnel 1 136,9 $ 989,7 $ Charges locatives 65,6 $ 57,6 $ Autres charges d'exploitation1) 134,3 $ 114,9 $ Quote-part du résultat des entreprises associées (0,6 ) $ (0,8 ) $ BAIIA ajusté* 133,5 $ 114,5 $ Coûts d'acquisition et d'intégration* 7,2 $ 3,0 $ BAIIA* 126,3 $ 111,5 $ Dotation à l'amortissement des immobilisations incorporelles 25,2 $ 20,1 $ Dotation à l'amortissement des immobilisations corporelles 21,7 $ 18,7 $ Charges financières 13,6 $ 8,1 $ Quote-part de la dotation à l'amortissement des entreprises associées 0,3 $ 0,4 $ Résultat avant impôt 65,5 $ 64,2 $ Charge d'impôt sur le résultat 15,7 $ 16,5 $ Quote-part de l'impôt sur le résultat des entreprises associées 0,1 $ 0,1 $ Résultat net 49,7 $ 47,6 $ Attribuable aux : - Actionnaires 49,7 $ 47,6 $ - Participations ne donnant pas le contrôle - $ - $ Résultat net de base par action 0,48 $ 0,47 $ Résultat net dilué par action 0,48 $ 0,47 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions 103 505 642 101 773 124 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 103 701 337 101 864 124

* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section ' Glossaire '.

1) Les autres charges d'exploitation incluent les profits/pertes de change lié à l'exploitation et les produits d'intérêts.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉ)

31 mars 2018

31 décembre 2017 (en millions de dollars canadiens) Actif $

$

Actifs courants Trésorerie 192,6 185,1 Trésorerie soumise à restrictions 6,1 6,8 Créances clients, charges payées d'avance et autres créances 1 620,9 1 554,7 Actif d'impôt exigible 14,2 18,0 Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 996,9 905,0 2 830,7 2 669,6 Actifs non courants Autres actifs 115,7 113,0 Actifs d'impôt différé 91,6 91,4 Immobilisations corporelles 321,5 315,4 Immobilisations incorporelles 348,3 355,2 Goodwill 3 068,2 2 979,0 Total de l'actif 6 776,0 6 523,6 Passif et capitaux propres Passif Passifs courants Dettes d'exploitation et charges à payer 1 367,1 1 361,9 Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus 559,1 483,8 Passif d'impôt exigible 56,6 47,9 Dividendes à payer aux actionnaires 38,8 38,7 Partie courante des dettes à long terme 279,5 276,3 Autres passifs financiers courants 18,4 45,8 2 319,5 2 254,4 Passifs non courants Dettes à long terme 946,9 882,4 Autres passifs financiers non courants 20,2 25,4 Provisions 128,3 121,2 Obligations au titre des prestations de retraite 210,6 206,7 Passifs d'impôt différé 72,2 74,5 Total du passif 3 697,7 3 564,6 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capital-actions 2 597,4 2 577,4 Surplus d'apport 204,3 204,2 Cumul des autres éléments du résultat global 175,3 87,0 Résultats non distribués 101,3 90,4 Total des capitaux propres 3 078,3 2 959,0 Total du passif et des capitaux propres 6 776,0 6 523,6

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉ)

31 mars 2018

1er avril 2017

$ $ (en millions de dollars canadiens) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Résultat net de la période 49,7 47,6 Ajustements 48,4 32,4 Charge d'impôt sur le résultat 15,7 16,5 Impôt payé (11,5 ) (6,3 ) Charges financières nettes 12,2 7,6 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (54,0 ) (74,7 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, montant net 60,5 23,1 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Dividendes versés aux actionnaires (19,5 ) (16,7 ) Variation nette des dettes à long terme 45,5 23,5 Remboursement d'autres passifs financiers (4,2 ) (4,4 ) Charges financières payées et coûts de financement (11,1 ) (6,2 ) Émission d'actions ordinaires, déduction faite des frais d'émission 0,7 - Dividendes versés à une participation ne donnant pas le contrôle - - Flux de trésorerie liés aux activités de financement, montant net 11,4 (3,8 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Acquisitions d'entreprises (41,3 ) (2,8 ) Entrée d'immobilisations corporelles (19,6 ) (12,7 ) Produit de la cession d'immobilisations corporelles 0,7 0,1 Entrée d'immobilisations incorporelles (6,2 ) (5,9 ) Autres 0,2 - Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement, montant net (66,2 ) (21,3 ) Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie 7,5 3,2 Variation nette de la trésorerie 13,2 1,2 Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, au début de la période 178,6 230,5 Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à la fin de la période 191,8 231,7

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société présente ses résultats financiers conformément aux IFRS. Toutefois, elle a eu recours à des mesures non conformes aux IFRS qui sont : les produits des activités ordinaires nets, le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social, la marge du BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social, le résultat net ajusté; le résultat net ajusté par action; le résultat net ajusté excluant l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises; le résultat net ajusté excluant l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises par action; les coûts d'acquisition et d'intégration; le carnet de commandes, les fonds provenant des activités d'exploitation, les fonds provenant des activités d'exploitation par action, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles par action, le délai moyen de recouvrement des créances clients (le ' délai de recouvrement ') et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont définies dans le rapport de gestion, présenté sur le site Web de WSP à www.wsp.com et déposé sur SEDAR à www.sedar.com.

La direction estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d'exploitation de la Société puisqu'elles constituent des indicateurs clés de son rendement. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des compétences techniques et des conseils stratégiques à des clients dans de nombreux secteurs: transport et infrastructures, bâtiment, environnement, industrie, ressources naturelles (notamment mines et hydrocarbures) et énergie. La Société offre en outre des services hautement spécialisés pour la réalisation de projets ainsi que des services-conseils stratégiques. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 43 000 employés de talent travaillant dans 550 bureaux situés dans 40 pays, la Société occupe une place de choix pour réaliser des projets durables partout où ses clients ont besoin d'elle. www.wsp.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans le rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017 publié sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

