WSP Global : les produits des activités en hausse

10/05/2018 | 15:10

Au titre du premier trimestre 2018, WSP Global a fait état de 'données financières conformes ou légèrement supérieures aux attentes de la direction'.



Dans le détail, les produits des activités ordinaires se sont établis à 1,911 milliards de dollars, et les produits des activités ordinaires nets de 1,469 milliards. Des résultats en hausse respectivement de 16,9% et de 15,2% par rapport au premier trimestre de 2017.



'Cette performance, attribuable à une bonne exécution, témoigne également de l'incidence favorable des acquisitions réalisées l'an dernier. Puisque nous sommes bien placés pour tirer profit de la conjoncture économique mondiale en 2018, nous réitérons nos perspectives pour toute l'année 2018', a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.