Le pétrole à la baisse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse mercredi en Asie, plombés par le renforcement du dollar et la hausse de la production américaine.

Vers 03H45 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, reculait de 57 cents à 61,22 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en avril, cédait lui 46 cents à 64,79 dollars.

En cause, le renforcement du dollar, qui se reprend après avoir touché la semaine dernière son plus bas en trois ans. Toute hausse du dollar rend mécaniquement le pétrole, qui est libellé en billet vert, plus cher pour les investisseurs munis d'autres devises, donc moins attractif.

Les investisseurs attendent désormais la publication des estimations de la fédération privée American Petroleum Institute (API) des réservers américaines de brut.

"On peut s'attendre à un impact sur les prix si l'API publie une estimation d'une quatrième semaine de hausse consécutive des réserves pétrolières", a déclaré Avtar Sandhu, de Philip Futures, ajoutant que les marchés n'étaient pas optimistes.

"Avec une production américaine évoluant à la hausse de façon exponentielle, il y a un risque d'offre largement excédentaire".

Les investisseurs redoutent que cette tendance ne sape les efforts de l'Opep et de ses partenaires pour réduire leur production et soutenir les prix.

str/sr/jac/plh