Le pétrole baisse, le marché reprend son souffle

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole baissaient lundi en cours d'échanges européens après avoir été dopés la semaine précédente par le risque géopolitique et alors que le marché garde un oeil sur le lancement de contrats à terme chinois.

Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 70,21 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 24 cents par rapport à la clôture de vendredi.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance cédait 22 cents à 65,66 dollars une heure après son ouverture.

En cours d'échanges asiatiques, le Brent a atteint 71,05 dollars et le WTI 66,55 dollars, à leur plus haut depuis fin janvier, quand les cours avaient touché des sommets depuis plus de trois ans, à 71,28 dollars pour le Brent et à 66,66 dollars pour le WTI.

"Les tensions géopolitiques laissent présager de possibles perturbations de l'offre dans le futur proche, particulièrement du côté de l'Iran", ont noté les analystes de JBC Energy.

Les Etats-Unis ont durci le ton contre ces deux grands producteurs, notamment contre l'Iran, troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

Le président Donald Trump a nommé la semaine dernière John Bolton, qui ne cache pas son hostilité au régime iranien, au poste de conseiller à la sécurité nationale.

"Il est désormais difficile d'envisager que l'accord sur le nucléaire iranien va survivre après mi-mai", quand les Etats-Unis doivent s'exprimer sur une éventuelle prolongation de l'accord, a estimé Bjarne Schielddrop, analyste chez SEB.

Ce dernier suggère même que l'Iran pourrait se tourner vers la Chine, où de nouveaux contrats à terme ont été lancés sur le marché de Shanghai, cotés en renmibi et non en dollar, comme le Brent et le WTI.

Le lancement du contrat a intéressé les marchés internationaux. Selon l'agence Bloomberg, les contrats du Shanghai International Energy Exchange ont connu des volumes plus importants que le Brent ou le WTI sur la séance.

