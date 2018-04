Le pétrole chute, victime de tensions sur le commerce mondial

New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont chuté lundi à New York et à Londres, les courtiers s'inquiétant de la mise à exécution de sanctions chinoises contre les Etats-Unis, dans un marché aux volumes réduits par les congés de Pâques.

Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mai a lâché 1,93 dollar à 63,01 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin, dont c'est le premier jour de cotation comme contrat de référence, a fini à 67,64 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,70 dollar.

"Les risques de guerre commerciale ne sont pas une bonne nouvelle pour les perspectives de demande mondiale en énergie", a indiqué John Kilduff d'Again Capital.

Pékin a pris lundi des mesures punitives contre 128 produits américains dont les fruits et le porc, qui font suite à l'instauration début mars par les Etats-Unis de droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Donald Trump a par la suite annoncé des taxes à venir sur quelque 60 milliards de dollars d'importations chinoises.

Washington a exempté provisoirement un certain nombre de pays de ses taxes sur l'acier et l'aluminium, dont le Canada, le Mexique ainsi que les Etats membres de l'Union européenne, mais pas la Chine.

"Le marché a d'abord été porté par une activité manufacturière chinoise en hausse pour le mois de mars mais ces menaces de guerre commerciale sont venues en annuler les effets", a indiqué Phil Flynn de Price Futures Group.

L'activité manufacturière chinoise a avancé le mois dernier mais à sa plus faible cadence depuis quatre mois, selon l'indicateur indépendant Caixin diffusé lundi.

De l'avis de plusieurs observateurs, les mouvements du marché ont été par ailleurs exacerbés par des échanges très réduits en raison des célébrations de Pâques qui se sont poursuivies lundi dans plusieurs pays.

"De nombreux courtiers notamment en Europe sont restés sur la touche lundi", a indiqué M. Kilduff.

Les cours du pétrole ont ainsi perdu un peu du terrain gagné en fin de semaine dernière après l'annonce par la société Baker Hugues d'un recul hebdomadaire du nombre de puits de pétrole actifs aux Etats-Unis.

Ce chiffre représente un indicateur avancé de la production américaine.

"Pour que la production de pétrole de schiste se maintienne à un niveau élevé, il faut garder à l'esprit que les forages doivent se poursuivre continuellement. Une baisse hebdomadaire n'est pas révélatrice si elle ne survient qu'une seule fois. Mais si ce recul se poursuivait, ce serait un facteur nettement haussier pour les prix", a résumé M. Flynn.

alb/jum/pb