Le pétrole continue de décoller en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de s'envoler jeudi en Asie, portés par une demande en hausse et la décision de Donald Trump de claquer la porte de l'accord nucléaire avec l'Iran.

Vers 04H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, gagnait 57 cents à 71,71 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet, prenait 57 cents également, à 77,78 dollars.

Les deux contrats sont à des niveaux plus vus depuis plus de trois ans.

Le président américain a annoncé le retrait pur et simple des Etats-Unis de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien.

Il a également choisi l'option la plus radicale en rétablissant l'intégralité des sanctions levées, mais aussi en annonçant des sanctions encore plus sévères et en forçant les entreprises étrangères à choisir rapidement entre faire des affaires en Iran, troisième producteur de l'Opep, ou aux États-Unis.

"Sans surprise, les échanges continuent d'être vigoureux sur le marché du brut car cette décision constitue un risque significatif pour l'offre dans un contexte d'équilibre délicat entre l'offre et la demande", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda.

"Si l'on n'observe pas une augmentation de la production de la part des participants au pacte de limitation des extractions Opep/non Opep pour compenser la chute de la production vénézuélienne et le déclin attendu des exportations iraniennes, les cours pourraient encore grimper de manière significative".

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a déclaré qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour empêcher des pénuries d'approvisionnement.

Les cours sont également portés par un recul des stocks de brut américain, de 2,2 millions de barils, pour la semaine achevée le 4 mai. Cette baisse laisse entendre que la demande augmente chez le plus gros consommateur de brut mondial.

Les tensions géopolitiques font aussi monter les cours.

"Le discours du président Trump ressemblait à la rhétorique en cours avant l'Irak et était un indicateur de risques accrus de guerre au Moyen-Orient", a déclaré Greg McKenna, analyste chez AxiTrader.

"Depuis ce discours, Israël a tiré des missiles sur des cibles iraniennes en Syrie et les Saoudiens ont fait savoir que si les Iraniens avaient l'arme nucléaire, ils chercheraient aussi à l'obtenir".

Mercredi, à Londres, le Brent a terminé à 77,21 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE), en hausse de 2,36 dollars.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a pris 2,08 dollars pour finir à 71,14 dollars.

