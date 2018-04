Le pétrole continue de grimper en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de grimper mardi en Asie, portés par les espoirs de maintien de limitation de l'offre et les craintes de voir les Etats-Unis imposer à nouveau des sanctions à l'Iran.

Vers 06h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, gagnait 41 cents à 69,05 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, également pour juin, prenait 28 cents à 74,99 dollars.

Les cours sont à leur plus haut en trois ans et demi, les marchés choisissant d'ignorer des informations selon lesquelles l'Iran n'est pas favorable à une prolongation de l'accord de limitation de la production conclu par l'Opep et d'autres producteurs dont la Russie.

Vendredi à Jeddah, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix partenaires ont jeté les bases d'une prolongation au-delà de 2018 de cet accord adopté fin 2016 avec l'objectif de faire remonter les prix.

"Le brut a rebondi après avoir plongé quand les Iraniens ont suggéré que l'Opep pourrait ne pas prolonger. C'est peut-être une stratégie face à la menace de sanctions", a dit Greg McKenna, analyste chez AxiTrader.

Stephen Innes, analyste chez Oanda, a renchéri: "ces informations ont provoqué une chute en séance mais elles ont été digérées rapidement comme des voeux pieux, et les investisseurs institutionnels sont revenus à la charge avec détermination".

Les cours sont également soutenus par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les investisseurs s'attendent aussi à un nouveau recul des stocks de brut américain.

Lundi, le Brent a terminé à 74,71 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE), en hausse de 65 cents.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a gagné 24 cents à 68,64 dollars.

str-mba-ev/nas