Le pétrole continue de reculer en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de reculer mercredi en Asie, après que les présidents américain et français Donald Trump et Emmanuel Macron eurent évoqué un éventuel nouvel accord avec l'Iran, l'actuel semblant compromis.

Vers 03h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, cédait un cent à 67,69 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, également pour juin, abandonnait trois cents à 73,83 dollars.

Donald Trump et Emmanuel Macron ont évoqué mardi leur volonté d'aboutir à un nouvel accord avec l'Iran, tout en constatant leur profond désaccord sur le texte existant sur le nucléaire, qui semble plus fragilisé que jamais.

Le président américain et son homologue français, qui ont multiplié les embrassades et les poignées de main, sont restés évasifs sur les contours, la portée et les conséquences exactes de ces nouvelles négociations qu'ils appellent de leurs voeux mais qui devraient se heurter à la vive opposition de Téhéran.

"L'impact positif d'un éventuel accord sur le nucléaire iranien a fait baisser les tensions au Proche-Orient et tiré les marchés pétroliers vers le bas", a déclaré Oriano Lizza, de CMC Markets Singapore.

Le repli reste cependant très mesuré mercredi, sachant qu'à Londres, le baril de Brent de la mer du Nord avait déjà perdu mardi 85 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE) et que sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) avait cédé 94 cents.

Les investisseurs attendront désormais le rapport hebdomadaire du gouvernement américain sur les réserves de brut aux Etats-Unis.

mba-jac/ib