Le pétrole en baisse après des prises de bénéfices

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole ont baissé lundi en cours d'échanges européens, après avoir atteint des sommets la semaine dernière, les investisseurs profitant de l'apaisement des tensions en Syrie pour enregistrer leurs bénéfices.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 71,92 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 66 cents par rapport à la clôture de vendredi.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour l'échéance de mai perdait 69 cents à 66,70 dollars une heure après son ouverture.

Le pétrole avait terminé la semaine dernière à son plus haut niveau depuis décembre 2014, du fait de tensions géopolitiques croissantes, qui ont vu les Etats-Unis et leurs alliés français et britannique tirer durant le weekend une centaine de missiles sur des sites militaires et des centres de recherche du régime syrien.

Les Occidentaux ont souligné que leur opération militaire était "limitée" et que de nouvelles frappes ne devraient pas avoir lieu.

Selon Connor Campbell, analyste pour Spreadex, "maintenant que les craintes se sont apaisées, l'or noir recule".

"Des prises de bénéfices ont été observées dès l'ouverture des marchés", a souligné Jasper Lawler de London Capital Group, ajoutant que selon lui, les prix devraient néanmoins rester soutenus par la persistance des tensions au Moyen-Orient.

Vendredi, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie avait souligné que l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) était en passe de réussir son pari de rééquilibrer les cours.

Le cartel, associé à d'autres producteurs non-membres du cartel dont la Russie, a décidé fin 2016 de limiter sa production afin de résorber les stocks excédentaires et tenter ainsi de redresser le prix.

Néanmoins, les prix pourraient rester sous pression du fait d'une offre américaine qui ne cesse d'augmenter.

"Sept puits de pétrole aux Etats-Unis ont vu le jour la semaine du 13 avril, portant le total de puits actifs à 815, un niveau record depuis mars 2015", a noté Hussein Sayed, analyste pour FXTM, en s'appuyant sur le rapport hebdomadaire de la société américaine Baker Hughes.

