Le pétrole new-yorkais au-dessus des 70 dollars, première depuis 2014

New York (awp/afp) - Le prix du baril de pétrole coté à New York s'affichait lundi au-dessus de 70 dollars en cours de séance, un niveau plus observé depuis plus de trois ans, les craintes de sanctions américaines contre l'Iran soutenant les cours.

Vers 18H00 GMT sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de juin prenait 1,02 dollar à 70,74 dollars, au plus haut depuis la fin 2014.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet gagnait 1,28 dollar à 76,15 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, également au plus haut depuis trois ans et demi.

"La raison principale au franchissement de ce cap vient du risque de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran", a indiqué Bob Yawger de Mizuho USA.

Donald Trump, qui menace de "démanteler" l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 avec les grandes puissances mondiales, pourrait décider d'ici la fin de semaine de réimposer des sanctions contre Téhéran, en visant notamment des revenus pétroliers.

Les menaces de sanctions américaines contre l'Iran alimentent la hausse des cours depuis plusieurs semaines, le cours du WTI ayant pris de 5,6% et le Brent près de 7% sur le mois d'avril.

Dans le même temps, les Etats-Unis ont annoncé lundi de nouvelles sanctions à l'encontre du Venezuela, un autre pays exportateur de pétrole.

"Cette semaine démarre de manière assez tendue étant donné le risque de sanctions américaines contre deux membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole" (Opep), a observé M. Yawger.

alb/jld/nas