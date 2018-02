New York (awp/afp) - Le prix du pétrole reculait de nouveau à l'ouverture mercredi à New York, affaibli par l'anticipation d'une hausse de la production et des stocks de brut aux Etats-Unis, et par une volatilité persistante à Wall Street.

Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, perdait 28 cents et s'échangeait à 63,11 dollars sur le New York Mercantile Exchange.

