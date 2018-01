New York (awp/afp) - Le prix du pétrole coté à New York, à son plus haut niveau en trois ans, continuait à grimper jeudi à l'ouverture, soutenu par l'importante baisse des stocks de brut aux Etats-Unis et l'éventualité de nouvelles sanctions contre l'Iran.

Vers 14H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, la référence américaine, gagnait 34 cents et s'échangeait à 63,91 dollars sur le New York Mercantile Exchange.

jum/jld/nas