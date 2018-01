Le pétrole ouvre en hausse à New York, optimisme sur la demande mondiale

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole new-yorkais montait à l'ouverture mardi, poussé par un vent d'optimisme sur la hausse de la demande mondiale de brut après la publication des prévisions de croissance du FMI.

Vers 14H10 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, dont c'est le premier jour comme contrat de référence, gagnait 53 cents et s'échangeait à 64,10 dollars sur le New York Mercantile Exchange.

Le Fonds monétaire international (FMI) a tablé lundi dans ses dernières prévisions sur une progression de la croissance mondiale de 3,9% cette année et l'an prochain, contre 3,7% initialement prévu pour ces deux années.

"Les révisions de croissance en hausse du FMI servent souvent de carburant à la hausse des cours", ont commenté les analystes de Commerzbank.

Ces chiffres améliorent "les perspectives de la demande sur le marché du pétrole (...). Les prévisions de l'Agence internationale de l'Energie (AIE) pourraient être trop basses", ont-ils ajouté.

En misant sur une hausse de la demande mondiale moyenne de seulement 1,3 million de barils par jour cette année dans son rapport mensuel publié vendredi, l'AIE avait inquiété les marchés, qui craignent que la croissance de la production ne dépasse celle de l'offre, notamment à cause des Etats-Unis.

Les données du FMI "confirment le sentiment déjà présent d'une synchronisation de la croissance mondiale", a commenté Matt Smith de ClipperData qui voit également dans la progression des cours "un positionnement des courtiers avant la publication des réserves américaines de brut, attendues de nouveau en baisse".

La fédération professionnelle de l'American petroleum institute (API) doit publier ses chiffres mardi, et les données officielles du Département américain de l'Energie (DoE) suivront mercredi en cours de séance. Ces stocks diminuent depuis neuf semaines et ont reculé au total de plus de 46 millions de barils depuis le 10 novembre.

Facteur haussier également, la Norvège, plus gros producteur de brut d'Europe de l'ouest, a extrait 1,591 million de barils par jour l'an dernier en moyenne selon des chiffres publiés mardi, soit moins qu'attendu.

bur-alb/jum/nth