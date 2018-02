Le pétrole ouvre en petite baisse à New York

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole new-yorkais reculait légèrement vendredi à l'ouverture, le marché hésitant entre la montée continue de la production aux Etats-Unis et les efforts de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour réduire ses propres extractions d'or noir.

Vers 14H10 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, cédait 10 cents et s'échangeait à 65,70 dollars sur le New York Mercantile Exchange.

"Même avec les informations sur le fait que la production américaine a dépassé (en novembre) la barre des 10 millions de barils par jour, le repli des réserves mondiales d'or noir continue de soutenir les prix", a observé Phil Flynn de Price Futures Group.

En léger repli ce vendredi, les cours du pétrole ont en effet nettement augmenté depuis l'été dernier et évoluent à leur plus haut niveau depuis 2014.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et dix autres producteurs, dont la Russie, font depuis un an des efforts pour limiter leur production et ainsi écluser une partie des réserves mondiales de brut, dans le but de redresser les prix. Selon diverses estimations diffusées cette semaine, ces pays se sont dans leur ensemble tenus à leurs engagements en janvier.

"Le respect de cet accord montre une grande discipline de la part de producteurs qui à d'autres époques pourraient avoir été tentés de tricher ou au moins de faire monter un peu leur production pour compenser la chute de celle du Venezuela, en grandes difficultés", a souligné M. Flynn.

"Même si les producteurs de pétrole de schiste font de leur mieux pour augmenter leur activité, les investisseurs misant sur une baisse des prix du pétrole doivent accepter le fait que cela ne suffit pas à compenser baril pour baril les efforts de l'Opep et la croissance de la demande mondiale", a-t-il ajouté.

Les analystes mettent cependant en garde contre l'effet contre-productif de la hausse des extractions aux Etats-Unis.

"Beaucoup d'analystes pensent que les prix ne peuvent se maintenir au-dessus de 70 dollars en raison de la hausse de la production américaine de pétrole de schiste", a observé Greg McKenna, d'AxiTrader.

