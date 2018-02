Le pétrole poursuit sa baisse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole poursuivaient leur chute jeudi en Asie, sous l'effet d'un renforcement de la production américaine qui fait craindre que l'offre ne redevienne excédentaire.

Vers 04H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mars, cédait 24 cents à 61,55 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en avril, perdait 10 cents, à 65,41 dollars.

Lors de la semaine se terminant le 2 février, la production américaine de brut a poursuivi sa hausse, les Etats-Unis ayant extrait en moyenne 10,25 millions de barils par jour (mbj) contre 9,92 mbj la semaine précédente.

C'est la première fois depuis sa parution en 1983 que ce rapport hebdomadaire fait état d'une production dépassant le cap des 10 millions de barils par jour.

Il y a une semaine, un autre rapport, mensuel, du DoE avait déjà affirmé que les Etats-Unis avaient dépassé en novembre ce cap symbolique pour la première fois depuis 1970.

"La question des pétrole de schistes (américains) risque de menacer l'équilibre délicat mis en place par l'Opep en raison de l'augmentation de la production américaine", a déclaré Avatar Sandu, de Philip Futures.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires, dont la Russie, sont tenus depuis début 2017 par un accord de réduction de leur production dans le but d'écouler leurs stocks et maintenir les prix en hausse.

Cet accord a été prolongé deux fois et court jusqu'à la fin de l'année. Mais la production américaine, non soumise à cet accord, menace d'en limiter la portée de cet accord.

el/jac/plh