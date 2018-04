Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient lundi en Asie sous l'effet de prises de bénéfices après des plus hauts de trois ans dus aux tensions au Moyen-Orient.

Vers 05h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai reculait de 58 cents à 66,81 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juin, cédait 73 cents à 71,85 dollars.

Le pétrole a terminé la semaine à son plus haut niveau depuis décembre 2014, du fait de tensions géopolitiques croissantes, qui ont vu les Etats-Unis et leurs alliés français et britannique tirer durant le weekend une centaines de missiles sur des cibles en rapport avec le programme d'armement chimique syrien.

Les inquiétudes sur une possible aggravation des tensions se sont apaisées lundi, les Occidentaux ayant souligné que leur opération militaire était "limitée". Mais les analystes mettent en garde contre le risque d'escalade.

"Les tensions au Moyen-Orient s'apaisent avec l'éloignement des perspectives de conflit militaire", a déclaré Benjamin Lu, analyste chez Phillip Futures à Singapour. "Nous nous attendons à une légère baisse des cours de brut au début de la semaine".

Le pétrole reste néanmoins soutenu "par la capacité de l'Opep à éponger l'excès d'offre", a-t-il poursuivi.

Pour Stephen Innes, analyste chez Oanda, "les risques géopolitiques demeurent incroyablement élevés". "Les choses pourraient dégénérer rapidement et les cours s'envoler".

Vendredi à Londres, le Brent a clôturé en hausse de 56 cents à 72,58 sur l'Intercontinental Exchange (ICE).

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a gagné 32 cents à 67,39 dollars.

mba-ev/spi