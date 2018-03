Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole remontaient vendredi en cours d'échanges européens alors que la nomination à la Maison Blanche d'un nouveau conseiller à la sécurité nationale opposé à l'accord iranien sur le nucléaire pourrait perturber les exportations du pays.

Vers 11H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 69,09 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 18 cents par rapport à la clôture de jeudi.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance prenait 24 cents à 64,54 dollars.

Le président américain Donald Trump a nommé jeudi le néoconservateur John Bolton, analyste de Fox News, au poste très influent de conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche.

Sa nomination intervient à l'approche d'une échéance cruciale sur l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien dont cet ancien ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU est un grand pourfendeur.

"En ajoutant la nomination de Mike Pompeo, un autre +faucon+, au poste de secrétaire d'Etat, les marchés estiment qu'au mieux, l'accord sur le nucléaire iranien est mort", a tranché Olivier Jakob, analyste chez Petromatrix.

Cependant, les marchés observaient également les échanges de plus en plus houleux entre le président des Etats-Unis Donald Trump et la Chine, qui a tiré vendredi ses premières salves, menaçant de droits de douane plus d'une centaine de produits américains après l'ouverture par Washington des hostilités commerciales à l'encontre de la deuxième économie mondiale.

"Le spectre du protectionnisme pourrait mettre des bâtons dans les roues de la croissance de la demande mondiale", a prévenu Stephen Brennock, analyste chez PVM.

Les prix du pétrole résistaient cependant, aidés par des propos rassurants du ministre saoudien de l'Energie, Khaled al-Faleh, qui a affirmé que l'Opep et ses dix partenaires seraient "ensemble en 2019 et au-delà" pour surveiller l'équilibre du marché.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est associée fin 2016 à dix autres producteurs, dont la Russie, pour limiter leur production et rééquilibrer le marché.

Cet accord doit durer jusqu'en fin 2018, et son possible renouvellement devrait être discuté lors de la prochaine réunion des participants, fin juin à Vienne.

js/ktr/spi