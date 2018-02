New York (awp/afp) - Le prix du pétrole a terminé en baisse vendredi à New York, lesté par le léger rebond du dollar et le repli des cours des produits raffinés.

Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, a cédé 35 cents pour clôturer à 65,45 dollars sur le New York Mercantile Exchange.

