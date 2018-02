New York (awp/afp) - Le prix du pétrole a terminé en forte baisse mercredi à New York, touché par une production américaine hebdomadaire de brut au-delà de 10 millions de barils par jour et par un accroissement des stocks.

Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, a cédé 1,60 dollar pour clôturer à 61,79 dollars sur le New York Mercantile Exchange.

alb/jum/pb