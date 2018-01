New York (awp/afp) - Le prix du pétrole new-yorkais a terminé jeudi en légère hausse et grimpé à son plus haut niveau en clôture depuis décembre 2014, porté par la forte chute des stocks de brut aux Etats-Unis.

Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, a gagné 38 cents pour finir à 62,01 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

