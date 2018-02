New York (awp/afp) - Le pétrole a légèrement progressé mercredi à New York après un rapport mitigé montrant une forte hausse des stocks de brut aux Etats-Unis mais aussi une baisse des réserves à Cushing, un point névralgique pour les prix de l'or noir, et des stocks de produits raffinés.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars a gagné 23 cents pour clôturer à 64,73 dollars.

jum/alb/pb