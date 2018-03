Les cours du pétrole se tassent en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole se tassaient jeudi en Asie sous l'effet de prises de bénéfices après s'être envolés du fait du recul des stocks de brut américain.

Vers 04h10 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai, prenait trois cents à 65,20 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, également pour mai, perdait un cent, à 69,46 dollars.

Selon l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), les réserves commerciales de brut ont reculé de 2,6 millions de barils pour s'établir à 428,3 millions.

La production américaine a, en revanche repoussé ses records, à 10,41 millions de barils extraits par jour, au plus haut depuis que ces données sont compilées par l'EIA.

"Il y a une envolée des cours due largement" aux chiffres de stocks, a déclaré à l'AFP Benjamin Lu, analyste chez Phillip Securities à Singapour.

D'après les analystes, cette hausse s'expliquait aussi par l'optimisme de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires, qui limitent leur production depuis début 2017 pour rééquilibrer le marché.

"Les pays participant à l'accord ont atteint un nouveau record de respect des objectifs de limitation de la production (à) 138%", s'est félicité l'Opep à l'issue d'une réunion du Comité ministériel de suivi de l'accord (JMMC).

"Des perspectives plus roses de l'Opep sont entrées en jeu, en plus tensions en cours au Moyen-Orient", a poursuivi M. Lu qui a cependant averti que les cours étaient "légèrement trop haut" et donc sujets à une correction sur fond de prises de bénéfices.

Mercredi, le Brent a terminé à 69,47 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 2,05 dollars.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a pris 1,63 dollar à 65,17 dollars.

str/mba/ev/cn